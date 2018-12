Sacan estampilla en Brasil con la cara de Netanyahu y la palabra “Salvador”

En ocasión de la visita del primer ministro Netanyahu a Brasil, el servicio de Correos del país sacó una estampilla en honor al mandatario israelí.

En la estampilla se puede ver el rostro de Benjamin Netanyahu, un logo conmemorativo de los 70 años de Israel, la expresión en hebreo “Mazal Tov” (Felicidades) y los nombres de Brasil e Israel. Además, en el centro del número cero se puede apreciar un Maguen David con la palabra hebrea “Moshia” que significa salvador.

El servicio de correos entregó a Netanyahu una copia conmemorativa de la estampilla durante un evento con cristianos evangélicos que apoyan en Israel. En un evento anterior, el primer ministro de Israel declaró que el presidente electo, Jair Bolsonaro, le dijo que mudará la embajada de su país a Jerusalén aunque dijo que aún no ha decidido el “cuándo”.

Hoje, no Rio de Janeiro, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu @netanyahu, recebeu uma folha do selo personalizado emitido pelo correio brasileiro em sua homenagem. A peça também leva a marca dos 70 anos de criação do Estado de Israel. pic.twitter.com/LAtXIOBRBI

— Correios (@CorreiosBR) December 30, 2018