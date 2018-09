Rusia: “Es muy pronto para preguntar sobre las relaciones con Israel”

El portavoz del Kremlin, Dmitry Pesov, manifestó que el presidente ruso, Vladimir Putin, fue actualizado sobre los detalles que la delegación israelí, encabezada por el comandante de la Fuerza Aérea, Amikam Norkin, ofreció a los oficiales rusos en relación con el derribo del avión militar ruso en Siria. El vocero subrayó que “todavía no se ha decidido los pasos siguientes”, Cuando se le preguntó cómo serán, de aquí en adelante, las relaciones entre Israel y Rusia, manifestó que “es demasiado pronto para preguntar eso”.

Peskov enfatizó sobre la información presentada en la reunión mantenida entre altos oficiales israelíes y rusos que “solamente el personal militar puede determinar si es satisfactoria”. Además, el portavoz desmintió los informes provenientes de Israel indicando que Putin estaba enfurecido con el presidente sirio Bashar al Assad y no le respondió sus llamados: “Eso no es cierto, no crea en esos informes”.

Poco antes, una fuente militar israelí, citada por la radioemisora estatal israelí Kan, expresó que el mecanismo de coordinación entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Rusia, con respecto a los combates en Siria, volvieron a la normalidad. La fuente señaló que anteriormente el mecanismo funcionó y que gracias a eso se evitaron las fricciones en el aire. La fuente reveló detalles de una reunión celebrada entre oficiales israelíes, encabezados por el general Norkin, y los rusos, en Moscú, y destacó que más de 20 misiles antiaéreos fueron lanzados por los sirios, cuando la mayoría de los aviones israelíes ya estaban en territorio israelí

La fuente afirmó que en la reunión se acordó que ambas partes examinarán cómo mejorar el mecanismo de coordinación a fin de evitar fricciones y actuar para mantener la libertad de acción de Israel. “Tenemos la sensación que se han aceptado los datos”, expresó la fuente, agregando que los representantes de Israel compartieron con los rusos la información de inteligencia y las razones del ataque en la provincia siria de Latakia.

Los rusos también presentaron documentos y plantearon cuestiones relativas al afianzamiento militar iraní en Siria y la transferencia de armas estratégicas al grupo terrorista chií libanés Hezbollah. La fuente señaló que la reunión fue práctica, seria, transparente y digna, y que se basó en hechos, tiempos, mapas y grabaciones. Los puntos principales de la investigación se transfirieron al agregado militar ruso en Israel y se prometió que se entregarán detalles que pidieron los rusos, incluyendo mapas adicionales.

“Nosotros continuamos con la política israelí tal como fue determinada por el Gobierno, y todo lo que sabíamos sobre el avión ruso durante el ataque fue transferido a Moscú. El avión ruso estaba varios kilómetros al oeste de Latakía en el momento del ataque”, puntualizó la fuente, señala Kan.

El pasado 17 de septiembre, el Ministerio de Defensa ruso anunció que los sistemas antiaéreos S-200 sirios, que operaron a raíz de un ataque israelí en Latakía, en el oeste de Siria, habían derribado un avión de transporte ruso frente a la costa siria. También se reportó que se recogieron restos, como así también efectos personales de los quince soldados rusos que estaban en la aeronave y murieron.