Roban en Roma veinte placas doradas en memoria de judíos deportados

Veinte placas doradas dedicadas a la memoria de los ciudadanos judíos deportados a campos de concentración y colocadas sobre adoquines fueron arrancadas del suelo y robadas en Roma.

Las placas doradas o “stolpersteine” en alemán fueron robadas en la calle Madonna dei Monti, en el céntrico barrio Monti de Roma y estaban dedicadas a veinte miembros de la familia Di Consiglio desde que se instalaron el 9 de enero de 2012.

La familia Di Consiglio fue víctima del ataque al gueto del 16 de octubre de 1943, y también en la redada del 21 de marzo de 1944, y más de veinte de sus miembros fueron deportados a Auschwitz o asesinados en la masacre de las Fosas Ardeatinas.

Los adoquines fueron colocados frente a las puertas de las casas para recordar a las víctimas de la Shoah (Holocausto) deportadas de esos edificios.

La denuncia del robo procede de la Asociación “Arte en la Memoria” que desde 2010 es responsable de la instalación de estas piedras conmemorativas en la capital italiana.

“El robo de adoquines dorados es un acto serio y preocupante. A la espera de que la policía aclare las responsabilidades, dejemos claro a todos que la memoria no se borra”, escribió en Twitter la presidenta de la comunidad judía de Roma, Ruth Dureghello.

Las asociación “Arte en la Memoria” y el ayuntamiento de Roma convocaron hoy a una concentración silenciosa a la que invitan a todos los ciudadanos romanos para dar testimonio de su indignación. EFE

Plagues commemorating an extended family of 20 Holocaust victims have been stolen from a central Rome street, @repubblica reports.

They remember Orabona and Mosè Di Consiglio, their children and grandchildren, ranging in age from 74 to 18 monthshttps://t.co/We6NwaN1VY pic.twitter.com/fffhkuCqJ1

— Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) December 10, 2018