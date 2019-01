Revital Poleg: Sudamérica está en su sangre y ahora en un libro

Revital Poleg, lanza en los próximos días un libro de su autoría, en el que vuelca toda su rica experiencia vivida en Sudamérica, ya que hasta hace muy pocos meses fue la jefa de la delegación de la Agencia Judía en Brasil, función que cumplió durante los últimos cinco años y medio con excelentes resultados. Además en el pasado presto servicios excepcionales durante 5 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Ecuador. Tras prestar ayuda en traer a miles de inmigrantes de Brasil a Israel, Revital Poleg, regresó recientemente a su hogar en Kfar Saba y está lanzando su primer libro en prosa, “Otoño de su vida” (Stav Jaiav) en el que vuelca todo su experiencia y sus vivencias en América del Sur, la búsqueda de familiares, la inmigración y la absorción en el país de algunos de los héroes de su novela y mucho más.

Revital nos dice “La vida me llevó a un viaje fascinante y experiencial de aprendizaje y acción, he servido durante muchos años en el Servicio Exterior de Israel, incluidos cinco años de servicio excepcional en Ecuador. Por invitación de Shimon Peres, me uní al desafío de establecer el Centro Peres para la Paz y gestionar sus actividades internacionales durante su creación. La Knesset fue mi siguiente parada, en la que me desempeñé como jefe de la oficina del presidente Avrum Burg y su asesor en relaciones internacionales. Pero durante todo el tiempo, no dejé de escribir, principalmente para el cajón”

Durante los años en Brasil y por su función Revital se sumergió profundamente en la experiencia local y especialmente en la comunidad judía, y no es de extrañar que continúe manteniendo contacto y escribiendo artículos para una revista judía local, en portugués, por supuesto. Es de destacar que durante ese período, el número de inmigrantes de Brasil aumentó notablemente, sobre lo cual confiesa “Para mí, todos son una especie de hijos e hijas, y siempre me emociona escuchar el portugués aquí en Israel”.

Sobre el libro nos cuenta que combina sus dos grandes amores: la escritura y América del Sur, y es el cumplimiento de un sueño. “¿Qué sucede cuando la vida en la unidad familiar se ve minada un buen día porque José, el padre de la familia, abandona su hogar para no volver? El libro “Otoño de su vida” trata las opciones que configuran la vida y la combustión interna que impulsa a las personas a no perder la esperanza, los sueños, la edad y los precios dolorosos. Es una novela transcontinental sobre mentiras y secretos que tejen la vida y terminan siendo expuestos; Un viaje no convencional que salta entre el pasado y el presente de una familia”. El libro cuya acción transcurre principalmente en América del Sur, publicado por la editorial “Niv Sfarim” en hebreo pero ya se prevé su traducción.