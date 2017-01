Reuven Rivlin dice “el silencio no es una opción” en Siria

El presidente Reuven Rivlin, manifiesta que está “orgulloso” de la asistencia humanitaria que Israel presta a los sirios, pero dice que la comunidad internacional e Israel deben hacer más para ayudar a los civiles.

“En estos momentos, el silencio no es una opción. Creo que la comunidad internacional y todo el mundo libre debe actuar para ayudar a los inocentes, a los civiles, a los hombres, a las mujeres y a los niños”, expresa.

“Aunque nunca hemos sido capaces de alcanzar la paz con Siria, vemos las imágenes y escuchamos las voces de las personas que sufren y los israelíes de todos los credos sentimos el deber de tratar de ayudar y de hablar. Estoy orgulloso de la ayuda humanitaria y ayuda médica que muchos israelíes están dando a la gente de Siria. Sé que por desgracia, es una gota en el océano. Pero, queridos amigos, el silencio y no hacer nada puede no ser una opción. Hay que hablar, hay que actuar, tenemos que rezar”, dice el presidente.

Rivlin, también condena la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU “equivocada” en contra de los asentamientos, que fue aprobada el viernes.

“Una y otra vez, hemos extendido nuestra mano en paz y pedimos negociaciones directas, sin condiciones previas y sin ninguna demora. La decisión de llevar a Israel al Consejo de Seguridad de la ONU, se equivoca en tratar de forzar condiciones previas y también en la forma realizada. El trabajo más importante de la comunidad internacional, es ayudar a resolver el conflicto, es la construcción de la confianza entre las partes… La votación del Consejo de Seguridad, fue un golpe para la paz, y fue un golpe a la confianza.