Reporte: Trump cortará toda la ayuda económica a los “refugiados palestinos”

La Administración Trump cancelará totalmente la ayuda humanitaria que Estados Unidos suministra anualmente a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), señala un reporte del diario The Washington Post. De acuerdo con el informe, además de cortar el flujo de dinero a la organización, la Casa Blanca exigirá también una reducción sustancial de la cifra de palestinos reconocidos como refugiados.

La ONU concede a los “refugiados palestinos” un tratamiento especial único en todo el Planeta Tierra. Esto es, transmite esa definición no solamente a los refugiados originales, que actualmente rondan en las treinta mil y cincuenta mil almas sino también a sus hijos, nietos, etc. Algo inusitado que no sucede en ninguna parte del mundo y que los medios europeos por alguna razón parecen tratar de ocultar. Gracias a esta clasificación burocrática, la ONU infla exageradamente los números e incluye a alrededor de cinco millones de personas como “refugiados palestinos”.

Evidentemente, esta definición le permite a UNRWA drenar millonarias sumas de dinero para mantener su gigantesca organización burocrática.

Según The Washington Post, la Casa Blanca exigirá en su nuevo plan que solamente un décimo, es decir medio millón de personas sean reconocidas por UNRWA con el estatus de “refugiados palestinos”.

El nuevo plan será implementado en septiembre. No obstante, la Administración Trump ya ha comenzado a publicar su estrategia con respecto a la organización dedicada exclusivamente a los “refugiados palestinos”. Primero, publicará un reporte sobre el número de refugiados palestinos, que los estadounidense aseveran que se trata de medio millón. Luego, la Administración anunciará que rechaza la definición de la UNRWA, que eterniza el estatus de refugiados y los transmite a sus descendientes. Luego, suspenderá el traspaso del presupuesto para la organización en Cisjordania (Judea y Samaria).

Los norteamericanos también exigirán a Israel que reconsidere el mandato que le brinda a UNRWA para actuar en Cisjordania, para asegurarse que los países árabes no puedan transferir dinero a la organización, sustituyendo a EE.UU.

Una fuente relacionada con el nuevo plan de la Administración Trump afirmó que solamente si la ONU cambia las reglas bajo las cuales actúa UNRWA y el modus operandi de la organización, Washington reanudará los envíos de dinero.

Mientras tanto, la embajadora de EE.UU. en la ONU, Nikki Haley, puso de relieve que la Autoridad Palestina utiliza muchos de los fondos enviados a UNRWA, pero al mismo tiempo sigue difamando al Gobierno norteamericano. “¿Dónde están Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait? No les interesan suficientemente los palestinos como para ayudarles económicamente”, apuntó sobre el tema.

De hecho, Estados Unidos ha suministrado en todos estos años la tercera parte del presupuesto de UNRWA. El año pasado, la Casa Blanca entregó más de mil millones de dólares a la organización para sus programas y a principios de año anunció que reduciría a la mitad los dineros que le regala.

Las medidas estadounidenses podrían agravar la situación humanitaria de los “refugiados palestinos” de Gaza y de otros “campamentos” según los analistas. Los recortes a los palestinos y el cambio de política de la Casa Blanca en la zona es parte un gran cambio de la estrategia estadounidense en el Oriente Medio que incluye la salida norteamericana de la mayoría de las zonas de combate en países tales como Siria e Irak.