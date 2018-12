Reporte: Gantz y Yaalon formarán un partido conjunto

El ex comandante del ejército de Israel, Benny Gantz, y el ex ministro de Defensa y también ex comandante del ejército, Moshe “Boogie” Yaalon, podrían formar un partido conjunto de cara a las próximas elecciones en Israel que se llevarán a cabo el 9 de Abril.

Según reporta Hadashot, Gantz y Yaalon están en conversaciones avanzadas para unir fuerzas. Cada uno armaría primero su partido con una lista de posibles candidatos y luego unirían a ambos partidos para crear una lista unificada. Por ahora ni Yaalon ni Gantz confirmaron los reportes.

A pesar de que aún no ha anunciado siquiera que se incorporará al escenario político, Gantz se presenta como una de las principales alternativas para vencer en las próximas elecciones al actual primer ministro Benjamin Netanyahu.

Según las encuestas, un partido encabezado por Gantz lograría convertirse en el segundo partido más popular de Israel por detrás del Likud. Es por esto que probablemente si se diera una unión entre ambos ex comandantes del ejército, Gantz sería el líder del partido.

Yaalon anunció en un video en sus redes sociales la creación de un partido político independiente, después de que renunciara al cargo de ministro de Defensa hace 2 años y medio por “diferencias profesionales y morales” con Netanyahu.

Aunque en su anuncio no confirmó todavía a ningún miembro del partido, Yaalon expresó que en la lista que presentará habrán “mujeres y hombres de gran experiencia y acción en los que pueden depositar su confianza”. Además, enfatizó que llama a unir fuerzas para “presentar una alternativa al liderazgo del país”.