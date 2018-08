Reporte: “EEUU ofrece retirar sus fuerzas a cambio del repliegue iraní del sur de Siria”

Estados Unidos ofreció al régimen del presidente sirio, Bashar al Assad, retirar sus tropas del territorio sirio a cambio de que Irán saque sus fuerzas del sur del país árabe, según un informe del diario libanés Al Akhbar.

De acuerdo con el reporte, los norteamericanos exigieron además que se les permita a las empresas energéticas estadounidenses actuar en el área petrolera en el este de Siria. Además, reclamaron la información de inteligencia, que posee Assad, sobre terroristas en el territorio sirio y que podrían actuar en los países de Occidente. Los funcionarios de Damasco rechazaron la propuesta.

Según el informe del sitio de noticias libanés, en el mes de julio pasado, una delegación de oficiales de inteligencia estadounidenses arribó en secreto a Damasco para reunirse con el director de la Oficina de Seguridad Nacional, Ali Mamlouk. Durante la entrevista, que duró cuatro horas, el alto funcionario sirio les dijo a los estadounidenses que Damasco considera que sus tropas en el país constituyen una fuerza de “ocupación”, y que si ingresaron al país sin autorización, también se pueden retirar de la misma manera.

Mamlouk rechazó incluso la exigencia de Washington de que Irán retire sus fuerzas de Siria, indicando que su país forma parte de un amplio eje y que la posición de Damasco con respecto a Teherán es clara. “La propuesta norteamericana no cambiará nuestra posición con respecto a nuestros aliados”, aseveró.

El alto funcionario estadounidense rechazó incluso la propuesta económica estadounidense, indicando que no le serán otorgadas prerrogativas a las empresas de los países que combatieron a Siria pero será posible discutir el asunto cuando la etapa de reconstrucción de Siria esté sobre el tapete. Con respecto al pedido de coordinación de inteligencia y el traspaso de información de Damasco sobre los terroristas, Malouk expresó que no habrá tal tipo de coordinación mientras no haya estabilidad en las relaciones políticas entre Siria y Estados Unidos.

No se ha registrado confirmación oficial de EE.UU. sobre el reporte que parece contradecir los informes de altos funcionarios estadounidenses, indicando que la Casa Blanca está presionando por una retirada total de las fuerzas iraníes de Siria.

Israel reclama la retirada de todas las tropas iraníes de Siria, en tanto que considera que la presencia de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Iraní del territorio del país árabe vecino como una grave amenaza a su seguridad.