Radir Kamal, la primera periodista drusa-israelí

Por primera vez en la televisión israelí, una mujer drusa dirigirá un programa de noticias en hebreo en el Canal Uno.

Radir Camal, que presentará el programa principal de noticias de Canal Uno, tiene 32 años y su lengua materna es el árabe.

Para comprender este logro, hay que recordar que la comunidad drusa, al igual la sociedad haredi (judía ultraortodoxa), hay una opresión sistemática de las mujeres en nombre de la triple hegemonía de la religión, la tradición y la propiedad social.

Esa opresión mantiene a las mujeres muy ocupadas con lo que está permitido y lo que está prohibido para ellas, cómo deben verse, vestirse, actuar, aprender, trabajar, pensar y amar.

Mientras tanto, la visibilidad pública de las mujeres drusas es muy limitada. Ellas no tienen representación en la política nacional ya que la política se percibe como una ocupación de los hombres. A diferencia de ellos, no se alistan en el ejército y el servicio social, y no trabajan fuera de la comunidad.

La posibilidad de transmitir noticias, incluso en una lengua distinta a la materna en frente de las cámaras y los espectadores, no es obvia. Israel cuenta con ilustres ejemplos de figuras que pasaron la barrera del idioma e incluso al nivel de la perfección, como los periodistas árabes Zouhair Bahlulm Rafik Halabi y Vilbel Carmi Mansour, y Lucy Aharish.