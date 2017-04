¿Quién es Marwan Barghouti?

General de Brigada (retirado) Yossi Kuperwasser

Marwan Barghouti es “un líder palestino y parlamentario”, dijo el New York Times al final del artículo de opinión de Barghouti, publicado el 17 de abril. Tras el revuelo provocado por esta descripción, el editor del The New York Times añadió una nota al pié de página: “En este artículo se explicó la pena de prisión del escritor, pero se olvidó proporcionar un contexto suficiente que indicara los delitos por los que fue condenado. Fueron cinco cargos de asesinato y pertenencia a una organización terrorista. El Sr. Barghouti se negó a ofrecer una defensa en su juicio y a reconocer la jurisdicción y legitimidad del tribunal israelí”.

La verdad, por supuesto, es muy diferente a lo que ha añadido el editor del The New York Times. De hecho, Barghouti era el líder y comandante de las Brigadas de Al Aqsa, el componente clave del terror de Fatah que perpetró numerosos ataques terroristas durante la Segunda Intifada. También fue el líder de la organización paraguas que agrupaba a las fuerzas islámicas y nacionales, y que supervisó toda una gama de actividades terroristas durante esos años, y se desempeñó como coordinador entre las diferentes organizaciones. Barghouti también fue responsable de incitar a la violencia y al terror antes de la Segunda Intifada (por ejemplo, durante los ocho días de violencia y terror a lo largo de Cisjordania a mediados de mayo de 2000).

De acuerdo con la corte en su juicio, Barghouti operó bajo el mando directo de Yasser Arafat y más allá de cualquier duda fue directamente responsable de la actividad asesina. Fue declarado culpable de los ataques terroristas que se llevaron a cabo siguiendo sus órdenes directas, en los que fueron asesinados cinco personas:

Yosef Habi (52 años, oriundo de Natania), Eli Dahan (53 años, de Lod), y el policía Salim Barakat (33 años, de Yarka) fueron asesinados y numerosas personas resultaron heridas en un ataque en el restaurante Seafood Market (Mercado de mariscos) de Tel Aviv, el 5 de Marzo de 2002. Yoela Chen (45 años, de Givat Zeev) fue asesinada en un ataque en una estación de servicios (gasolinera) cerca de la entrada a Givat Zeev, el 15 de enero de 2002. El monje griego Georgios Tsibouktzakis (36 años, del Monasterio de San Jorge) fue asesinado en un ataque en la carretera entre Jerusalén y Maalé Adumim, el 12 de junio de 2001.

Además, el tribunal dijo que Barghouti era moralmente responsable de muchos otros ataques terroristas en los que fueron asesinados muchos otros israelíes.

Documentos capturados por el Ejército de Defensa de Israel en la “Operación Escudo Defensivo” (abril de 2002) arrojan luz sobre la participación de Barghouti en el mando de los esfuerzos del terror bajo Arafat. En esos documentos, Barghouti pide a Arafat que le autorice los pagos a varias listas de terroristas de Fatah; mientras que él mismo fue abordado por comandantes locales que le pidieron que autorice los pagos a los terroristas de sus unidades. Los documentos incluyen, por ejemplo, una petición urgente de Barghouti a Arafat para que apruebe el pago de 2.000 dólares a cada uno de los 25 miembros del movimiento palestino Fatah.

Fuente: Jerusalem Center For Public Affairs