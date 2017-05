¿Qué van a discutir Netanyahu y Trump?

David Makovsky

El 15 de febrero, el primer ministro israelí, Bininiamín Netanyahu, llevará a cabo su primera reunión de trabajo con el presidente Donald Trump. La administración acaba de asumir y su plantilla no está completa, por lo que aún tiene que anunciar su completa gama de políticas para el Oriente Medio. Sin embargo, el prematuro momento elegido para la visita es sin duda importante para ambos líderes.

Aunque la Administración Obama tenía una relación muy estrecha con la defensa de Israel, la traumática tensión entre el presidente y Netanyahu sobre cuestiones claves de política dejaron su huella. Trump hizo campaña sobre el establecimiento de un tono diferente con Israel, insistiendo en que rejuvenecería la relación bilateral, tanto en el contenido como en la actitud. Una de las primeras reuniones sin ninguna expectativa de anuncios importantes es una oportunidad para demostrar un nuevo estado de ánimo más amigable y para establecer una relación sólida.

Por su parte, Netanyahu ve la visita como una oportunidad simbólica para mostrarle al mundo que él es un huésped muy deseado en el nuevo Washington. El primer ministro es el tercer líder mundial invitado a reunirse con Trump, justo pisándole los talones a las visitas de los líderes de Gran Bretaña y Japón, los aliados fundamentales de EE.UU. (La reciente reunión del rey jordano se llevó a cabo sobre la marcha como parte de una visita programada con anterioridad a Washington). Netanyahu probablemente espera conseguir una mejor comprensión del pensamiento del presidente Trump y, más importante, influir en el cálculo de Washington en temas críticos, precisamente en un momento cuando las políticas están todavía en proceso de cambio.

¿Qué asuntos llevará Netanyahu a Washington?

El primer ministro se centrará probablemente en cuatro cuestiones durante su visita a la Casa Blanca:

Hacer cumplir el acuerdo nuclear de Irán en lugar de su desguace. Al juzgar por las recientes audiencias de confirmación del secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario de Defensa James Mattis, la Administración Trump parece creer que el acuerdo debe cumplirse escrupulosamente en lugar de ser desechado. Esto encaja con la visión aparente de funcionarios de seguridad nacional de Israel. Ambos gobiernos ven las ventajas de retrasar el programa nuclear de Irán durante diez y quince años. Sin embargo, Netanyahu está sin duda interesado en la comprensión de qué pasos Trump planea tomar ahora en preparación para los desafíos a largo plazo, cuando las disposiciones clave del acuerdo expiren e Irán se convierta en un estado en el umbral nuclear.

2. Utilizar un acuerdo con Rusia para marginar a Irán en Siria. Netanyahu probablemente asume que Trump quiere llegar a un acuerdo con Moscú sobre la lucha contra el Estado Islámico en Siria. Esta perspectiva no preocupa a los funcionarios israelíes, que parecen creer que Washington tendrá que presentar un paquete atractivo para garantizar una relación de cooperación con los rusos. Desde el punto de vista de Israel, un paquete ideal abriría una brecha entre Moscú y Teherán en Siria, donde los dos actores externos no comparten idénticos intereses pesar de la continua ayuda militar de Rusia a los iraníes. En particular, Teherán está más aferrado a mantener a Bashar al Assad en el poder, por lo que eso podría ser un punto de ruptura con Moscú.

Por otra parte, Netanyahu puede impulsar un compromiso más sutil que limite los movimientos de Irán y Hezbollah en el sur de Siria, en particular a lo largo de los Altos del Golán. Israel también expondría otras preocupaciones estándar para que se cumplan, tales como la prevención de la transferencia de armamentos avanzados de Siria a Hezbollah en el Líbano y el cierre de la producción industrial militar siria financiada por Irán

3. Poner la cooperación clandestina entre Israel y los sunitas al descubierto. Un conjunto de amenazas comunes ha creado convergencias estratégicas entre Israel y sus vecinos sunitas pragmáticos en Egipto, Jordania y los países del Golfo. Todos estos gobiernos están preocupados por la influencia iraní regional, las amenazas jihadistas radicales, o ambas cosas. Como resultado de ello, la cooperación de seguridad árabe-israelí ha aumentado constantemente en los últimos años, aunque gran parte de esta actividad aún se lleva a cabo en forma secreta.

Netanyahu quiere que esta cooperación sea más abierta y es probable que busque ayuda de Trump en este sentido. Uno de sus argumentos para hacerlo es que fomentaría un enfoque regional para el proceso de paz, dando a los palestinos cobertura política para hacer concesiones que no podrían hacer en un contexto bilateral. Sin embargo, los árabes siguen dudando sobre la voluntad real de Israel de hacer concesiones a los palestinos. Ellos también pueden creer que mientras están recibiendo prestaciones de seguridad de la cooperación secreta con Israel, no tienen ninguna razón para hacer pública esta actividad y enfrentar el riesgo de pagar un precio con sus propios pueblos.

Para hacer frente a estas percepciones, Netanyahu puede tratar de ganar puntos con los líderes sunitas durante su visita a Washington, tal vez abogando silenciosamente por las cuestiones que les preocupan (por ejemplo, el aumento de la ayuda económica a Egipto). Al hacerlo, probablemente argumentará que el apoyo de EE.UU. a la estabilidad y la seguridad de los países sunitas es la mejor manera de poner freno a las aspiraciones hegemónicas de Irán.

4. Jugar hacia una sólida negociación bilateral con los palestinos en lugar de una multilateral, al menos por ahora. La cuestión palestino-israelí ha perdido la relevancia que tenía al inicio de las administraciones norteamericanas anteriores, en gran parte porque los estados árabes están muy distraídos con sus propias crisis regionales. A pesar de ello, el presidente Trump ha insistido en que él quiere llegar a un gran acuerdo entre israelíes y palestinos. Sin embargo, las limitaciones de liderazgo actuales sugieren que las probabilidades de tener éxito en un multilateral en este tema son sombrías -un enfoque de todo o nada garantiza nada e incluso podría ser contraproducente-. Por otra parte, es probable que Netanyahu trate de convencer a Trump, de que el enfoque más duro de la Administración Obama hacia Israel en las cuestiones de la paz empujó a los palestinos hacia una postura más intransigente, ya que no quieren ser flanqueados por Estados Unidos.

Sin embargo, la actual situación de estancamiento tiene sus riesgos. La situación podría fácilmente derivar hacia una mayor radicalización y violencia, o iniciar una nueva campaña palestina hacia una solución de “una persona, un voto” en Israel y Cisjordania -un arreglo que Israel nunca podría aceptar-.

Puesto que un resultado final de dos estados no puede aún ser implementado, y debido a que el estancamiento existente amenaza producir el resultado sin posibilidad de éxito de un único estado, la mejor esperanza es mantener la viabilidad del enfoque de dos estados a través de iniciativas más limitadas. Cualquier estrategia de este tipo tendría que equilibrar políticas complejas en ambas partes del libro de cuentas. Del lado palestino, Mahmud Abbas, el presidente tiene ochenta y un años y no tiene identificado un sucesor, por lo que su pueblo está en la cúspide de una nebulosa política de sucesión. Y en Israel, Netanyahu es uno de los únicos miembros de su coalición de gobierno que apoya públicamente una solución de dos estados. De hecho, su coalición acaba de aprobar una ley que permitiría a los colonos israelíes de Cisjordania obligar a los palestinos a ceder sus tierras en ciertos casos para una indemnización no deseada. El fiscal general de Netanyahu ha dicho que no defenderá la ley en los tribunales y espera que sea revocada; sin embargo, su aprobación dice mucho acerca de las presiones que están presionando al Gobierno hacia una trayectoria más hacia la derecha.

Recientemente, después de que el rey Abdallah de Jordania se reuniera con Trump, los rivales de derecha de Netanyahu fueron tomados por sorpresa por una declaración de la Casa Blanca que sugiere que los nuevos asentamientos israelíes no contribuyen a la paz. Esto podría haber agradado a Netanyahu, que favorece silenciosamente una política más diferenciada sobre los asentamientos con el fin de evitar que la construcción se expanda a áreas que podrían cambiar la situación actual de Israel/Cisjordania en una realidad de un estado de facto. La política de la Administración Obama de oponerse a toda nueva construcción de asentamientos proporcionó un ancla de ese tipo para Netanyahu, que le permitió mantener a sus rivales de derecha bajo control. Si Trump abandona eso en su totalidad a la oposición; Netanyahu estará bajo más presión para expandir los asentamientos.

Uno de los mecanismos que podrían ayudar a Netanyahu a este respecto es la carta de 2004 que el presidente George W. Bush envió al primer ministro, Ariel Sharon, en el contexto de la planeada retirada israelí de Gaza. En esencia, la carta diferenciaba entre los asentamientos, reconociendo que una gran mayoría de los colonos viven en grandes bloques ubicados principalmente dentro de la barrera de seguridad en Cisjordania, mientras que una gran mayoría de los palestinos viven fuera de estas áreas.

Trump podría querer su propia carta, pero la carta de Bush podría ser un punto de referencia importante. De cara al futuro, Washington e Israel podrían ponerse de acuerdo de manera similar en un enfoque diferenciado de los asentamientos con el fin de comenzar a dar forma a los contornos demográficos y geográficos de una solución de dos estados. Esto requeriría que Israel restrinja la construcción para seleccionar las áreas dentro de la barrera de seguridad que comprenden aproximadamente el ocho por ciento de Cisjordania, mientras que haría un compromiso muy claro no construir fuera de la barrera. También requeriría la coordinación con Estados Unidos, al igual que cuando Sharon buscó en silencio el apoyo tácito de la administración Bush en la configuración de la trayectoria de la barrera antes de llevarla a su gabinete para su aprobación.

Washington también podría alentar a Israel a permitir una mayor gobernabilidad palestina y proyectos económicos en segmentos definidos de la zona C, una zona escasamente poblada que comprende el 60 por ciento de Cisjordania, pero permanece bajo el control israelí. Tales concesiones requerirían una seria cobertura diplomática estadounidense. A cambio, los palestinos tendrían que dejar la financiación de las “fundaciones de mártires” que proporcionan becas a los familiares de los que asesinan a israelíes o a extranjeros, en vez de fomentar la formación de más grupos de paz de base en Cisjordania.

Por último, los dos líderes están determinados a discutir la idea de trasladar la embajada de EE.UU. de Tel Aviv. Si se le pregunta, es probable que Netanyahu afirme que mover la embajada a Jerusalén occidental no equivale a prejuzgar el estatus de Jerusalén oriental, que Israel se ha comprometido a negociar con los palestinos. En entrevistas recientes, Trump ha indicado que Estados Unidos no va a hablar públicamente de este tema en este momento.

Sin lugar a dudas, es probable que ninguno de los dos líderes promueva un acuerdo concreto sobre estas cuestiones durante este primer encuentro. Más bien, su amplia discusión de temas claves, será probablemente fundamental, sentando las bases para las decisiones que tendrán que hacerse en los meses siguientes.

