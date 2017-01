“Qatar está mediando entre Israel y Hamás para un canje de prisioneros”

El diario árabe israelí Kul al Arab reportó que Qatar está mediando entre Israel y el grupo terrorista islámico palestino Hamás para un posible canje con vistas a la recuperación del teniente Hadar Goldin y el sargento primero Oron Shaul, caídos en combate durante la Operación Margen Protector, en Gaza, en el verano de 2014.

El acuerdo podría incluir también el regreso de Avraham “Avera” Mengistu, un israelí-etíope con problemas mentales que fue secuestrado por Hamás, tras cruzar la frontera de Gaza en 2014, voluntariamente por sus propios medios.

Según los reportes, Hamás ha condicionado las conversaciones para el intercambio de prisioneros a la liberación de 60 terroristas palestinos presos que Israel había excarcelado en el canje por el soldado Gilad Shalit y que fueron nuevamente puestos tras las rejas en diversos períodos.

El reporte sugiere que Israel acordó con la demanda bajo la condición de que los terroristas presos sean expulsados a la Franja de Gaza o a Qatar. Esta condición fue aparentemente rechazada por Hamás.

Según los reportes, Mohammad al Amadi, embajador de Qatar en la Autoridad Palestina (AP), quien es responsable de los proyectos de rehabilitación en la Franja de Gaza y que por lo tanto visita con frecuencia el enclave costero, estaría involucrado en las negociaciones.

La familia Mengistu dijo, sin embargo, que no estaban al tanto de ningún tipo de conversación. “La familia no ha sido informada sobre el tema. Hasta que no veamos a Avera, los trascendidos no nos consuelan”, aseveraron.

La madre de Oron Shaul, Zahava también dijo que no fue informado sobre las negociaciones y pidió al primer ministro que “actúe para traer de vuelta a mi hijo Oron de la guerra. No abandone a mi hijo en manos de Hamas”.

Recientemente, la familia de Hadar Goldin emitió una dura declaración describiendo el fracaso del Gobierno por no tomar parte en ninguna negociación seria que garantice la liberación del cuerpo de su hijo, o el de Oron Shaul.

“Desafortunadamente, el primer ministro, ha izado la bandera blanca frente a Hamas y ha renunciado a traer a Hadar y a Oron de regreso a casa. El Gobierno israelí está demostrando una terrible debilidad frente Hamas”, apuntó la familia Goldin en un comunicado.

Mientras ambos permanecen en cautiverio a manos de Hamas, indicó la familia Goldín; “Netanyahu libera cuerpos de los terroristas, al mismo tiempo que los presos de Hamas gozan e condiciones de lujo y el Gobierno paga los salarios de los terroristas de Hamas”.