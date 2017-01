Prueba psicológica: Nisman no tenía una “conducta autodestructiva”

El fiscal argentino Alberto Nisman, cuya muerte está bajo investigación, no tenía una “conducta autodestructiva”, según las pruebas de perfil psicológico realizadas por peritos judiciales, confirmaron fuentes de la querella.

Los resultados del análisis fueron remitidos a la jueza Fabiana Palmaghini, quien investiga si Nisman, encontrado muerto el 18 de enero de 2015 en su apartamento de Buenos Aires con un tiro en la cabeza, fue asesinado o se suicidó.

La querella en la causa, que asegura que se trató de un homicidio, había solicitado la realización de una “autopsia psicológica”.

Sin embargo, los peritos no pudieron reunir todos los elementos para completar una prueba de ese tipo -para la que se requiere contar, entre otros documentos, con historia clínica y antecedentes de tratamientos psicológico y/o psiquiátrico- y llegar así a un diagnóstico de personalidad.

Por ello, resolvieron realizar una prueba de “aproximación psicobiográfica”, lo que incluyó entrevistar a personas que estuvieron con Nisman en los días previos a su muerte, tanto de su entorno familiar como laboral, y revisar toda la información que consta en el expediente judicial.

Los peritos llegaron así a la conclusión de que “no es posible inferir elementos de valor psicopatológico que permitan deducir que el occiso cursaba al momento de su muerte un síndrome o trastorno psíquico asociado a conducta autodestructiva”.

“Lo que están diciendo es que no hay elementos para determinar que Nisman se ha suicidado, que es lo que sostenemos desde la querella, que si Nisman no se ha suicidado, indudablemente es que a Nisman lo mataron”, dijo Manuel Romero Victorica, abogado de la ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado.

Para el abogado, esta es una “prueba más” que se suma a otras ya incorporadas al expediente y que marcan que el procurador, que estaba a cargo de la investigación del atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA, fue asesinado.

Nisman fue hallado muerto cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado terrorista, en el que fueron asesinadas 85 personas.

La causa por la muerte de Nisman continúa ahora con las declaraciones testimoniales de los empleados del procurador en la Fiscalía y de los vecinos de su apartamento.

Además, está en curso una prueba exhaustiva de los llamados telefónicos previos a la muerte del fiscal. EFE