En una marcha del orgullo gay en Chicago

Los organizadores de la Dyke March de Chicago prohibieron a tres personas participar de la marcha por acarrear las banderas del arco iris con la estrella de David en su centro, alegando que se exponían a provocaciones.

El periódico LGBT Windy City Times sito en Chicago parafraseando a un miembro de la Dyke March acotó que la bandera con la estrella “hacía que la gente se sienta insegura” y que la marcha era pro palestina y antisionista.

El Chicago Dyke March es considerada “anti-racista, anti-violenta, dirigida por voluntarios bisexuales, transgénero y gay”, según su cuenta Twitter.

Laurel Grauer, un miembro de la organización LGBTQ judía “A Wider Bridge” comentó al periódico “fue esta bandera de mi congregación con la estrella de David incluida, la que identificó mi inclinación sexual y mi identidad judía y me acompañó por más de una década de marchas en la Dyke March.

“Los dirigentes me decían que me marchara porque mi bandera era una amenaza para la gente que la encontraban ofensiva”, agregó.

En el 2016, un servicio de Shabat y recepción de participantes judíos en una conferencia de activismo gay en Chicago, conducido por Wider Bridge, fue interrumpida por cientos de manifestantes que coreaban “Hey, hey, ho ho,

Pinkwashing es el término utilizado para describir los supuestos esfuerzos por parte de Israel de encubrir su trato a los palestinos a través de presumir su fuerte historial de derechos para los homosexuales.

Los medios sociales apoyaron la decisión de retirar a los tres participantes de la marcha del sábado también confirmó que para ellos esta bandera era una forma de pinkwashing.