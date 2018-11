Presidente de Chad: “Restableceremos las relaciones con Israel en unas semanas”

El presidente de Chad, Idriss Déby, declaró que las relaciones con Israel serán restablecidas formalmente en cuestión de algunas pocas semanas.

“Anuncié ayer que renovaremos las relaciones diplomáticas entre Chad e Israel y esto ocurrirá en los próximos días o semanas”, apuntó Déby durante una entrevista ofrecida al canal i24News.

“Vinimos aquí esta vez con un plan preciso. No teníamos conexión con Israel desde 1972 y el objetivo era restablecer esa conexión”.

Cuando se le preguntó al presidente Déby por qué no se reunió con su homólogo de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbás, respondió “No tenemos problemas ni con Abbás ni con los palestinos, él es nuestro amigo y participa en todas las comisiones de la Unión Africana”.

Déby expresó que si su país puede ayudar a restablecer los lazos entre Israel y Sudán, no lo dudará: “El mundo está cambiando frente a nuestros ojos, incluso las crisis y las guerras que hemos conocido. No deseo eso a la generación de hoy ni a las futuras generaciones. Chad no pretende ser el portavoz de África; Chad está solamente para restablecer las relaciones diplomáticas; pero si podemos ayudar, lo haremos”.