Presentan a “Yag” Ohad, Naharin y “Adam” de Roy Assaf

Chiquita Levov

La Compañía de Danzas Batsheva, presenta en una misma función dos piezas nuevas “Yag” es la última creación de Ohad Naharin para 6 bailarines y “Adam” creada por el joven coreógrafo Roy Assaf para esta compañía. Se presentan hasta el 29.12 pero forman parte del repertorio y continuarán en cartel. Como toda la creación interpretada por esta gran compañía, cuenta con nuestra recomendación.

“Yag” es una pieza de 40 minutos creada por Ohad Naharin para 6 bailarines, con la excelente iluminación de Avi Yona Bueno (Bambi) y con trajes de Ari Nakamura. Usando la música de John Zorn, Gaetano Donizzeti, y otros. Sobre esta pieza Ohad Naharin, declaró que se inspiró en “el amor por la danza, los anhelos, los sentimientos que provoca el movimiento limpio y los bailarines que introducen un contenido no escrito por mí, con refinamiento y exageración. Familia, tacto, textura, flujo, reírse de uno mismo, muerte, tiempo, cuerpo, pasión, la imaginación, la música, los desnudos, lo amargo, las galletas de la fortuna, el color rojo, el control, el placer, y la renuncia: éstos son los términos que usó el coreógrafo para definir su nueva obra.

Agregó sobre el proceso de trabajo: trabajar con 6 bailarines permite una gran intimidad en el estudio. Realizó un análisis de la anterior pieza creada en 1996, que llevaba el mismo nombre, tal como era antes y la crea de nuevo, conservando el nombre para recordar de dónde venimos y también que esta pieza corresponde con los recuerdos y trabajos lejanos.

“Adam” de Roy Assaf una pieza de 35 minutos, interpretada por 12 bailarines. Con trajes de Nakamura y música la Suite Bergamasque, de Claude Debussy. En esta creación Assaf se revela como un coreógrafo muy sensible. Sobre el mismo comentó Ohad: “Nos encontramos a veces con grandes obras, pero rara vez con un artista único como Roy Assaf que sabe cómo crear momentos gloriosos y que pertenece a un pequeño grupo que destaca no solo la importancia de crear danza sino que de establecer una nueva cultura”.

Roy Assaf, coreógrafo, nacido en 1982., fue criado en la región de Moshav Sde Moshé Laquis. A los 16 años comenzó su relación con la danza en el centro comunitario de Kiryat Gat. Dos años más tarde se unió al ejército como paracaidista y tras su liberación se unió al coreógrafo y bailarín Emanuel Gat llegando a ser su asistente. En 2005, Roy creó su primera obra en el marco de Gvanm Bamajol que ganó varios premios y fue el preferido del público. En 2010 fue elegido como miembro de la compañía de danza holandesa NND, para la que creó la obra “Rock”. ■