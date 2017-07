Uno de los mejores sistemas antimisiles del mundo

El Premio de Defensa de Israel fue entregado al proyecto de misiles antibalísticos Arrow 3 (Flecha 3). El premio también se concedió a un proyecto dirigido por la Oficina del Primer Ministro, cuyos detalles no se hicieron públicos.

El Arrow 3 es un sistema israelí desarrollado de largo alcance, de superficie a superficie, que es financiado por varias organizaciones de seguridad israelíes, a saber, las Industrias Aeroespaciales de Israel, los Sistemas Avanzados de Defensa Rafael, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Israelí. Se considera uno de los mejores sistemas de defensa antimisiles del mundo, debido a sus capacidades de largo alcance y nivel de alta precisión.

Aunque sus detalles no fueron revelados, el segundo proyecto que recibió el premio fue elegido debido a su “audacia operacional extraordinaria, combinada con impresionante innovación tecnológica”.

El premio fue entregado a los representantes de los dos proyectos por el Presidente Reuven Rivlin, el Ministro de Defensa Avigdor Lieberman, el Jefe de las FDI Gadi Eisenkot y el general (retirado) Udi Adam.

Fue el primer Primer Ministro de Israel, David Ben-Gurion, quien originalmente decidió otorgar ese premio, como una manera de reconocer las contribuciones de los desarrolladores a la seguridad del joven estado. El premio en sí lleva el nombre de Eliyahu Golomb, que era un comandante en la organización de resistencia judía Haganá. Hasta ahora, el premio ha sido otorgado a 178 proyectos y más de mil destinatarios individuales. 52 personas han ganado el premio dos veces, y siete lo han ganado más de dos veces.

Entre los proyectos para recibir el Premio Israelí de Defensa se encuentran la ametralladora Uzi, el fusil de asalto Galil, el misil Gabriel, el misil Popeye, el tanque Merkava, el proyectil de artillería Calanit y el sistema de defensa Cúpula de Hierro.

Hablando en la ceremonia, Rivlin declaró: “El público israelí no sabe cuánto le debemos a ustedes, los que viven en nuestra región saben que debemos ser más rápidos, más agudos y sofisticados para ganar contra quienes desean destruirnos. Ustedes han elegido dedicar su creatividad, no cuidar de sus propios intereses, no especular con la fama. En 2017, esto no se da por sentado”.