¿Podrá Trump construir un nuevo orden mundial?

Israel en la disputa entre EE.UU., Rusia y China

Efraim Inbar

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, carece de experiencia en política exterior y durante la campaña electoral no ofreció ninguna perspectiva global sobre los asuntos mundiales. Ofreció fragmentos de ideas (construir una muralla a lo largo de la frontera mexicana, trasladar la embajada estadounidense en Israel a Jerusalén, desacreditar a la OTAN y exigir que los aliados aumenten sus gastos de defensa). En general, expresó sentimientos aislacionistas junto con pensamientos inconsistentes e impredecibles. En todo caso, es probable que se centre en los asuntos internos.

Sin embargo, Trump podría sorprender a los observadores. Ya está emergiendo que, de hecho, tiene claras preferencias en los asuntos globales. Parece que le gusta Rusia (o, específicamente, Vladimir Putin) y no le gusta China, los dos actores internacionales más poderosos aparte de los Estados Unidos.

Trump probablemente admira a Putin como un líder fuerte y carismático que tiene la intención de volver a hacer grande a Rusia. El nombramiento de Trump de Rex Tillerson, un hombre con excelentes contactos en Moscú, como Secretario de Estado señala un deshielo planificado en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Por el contrario, cuando Trump mira a China, la ve como un rival económico cuyo tamaño necesita ser reducido. Trump cree que las industrias y los empleos estadounidenses han sido “robados” por China, y que Beijing está jugando injustamente con su moneda e impuestos sobre los productos fabricados en Estados Unidos. Significativamente, Trump ya se ha alejado de la política exterior norteamericana conocida como “Una China” (que data de 1979) realizando una llamada telefónica a la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen.

Esto, junto con la presencia de fuertes partidarios de Taiwán en la nueva administración, y con la reciente reunión de Trump con el Primer Ministro Abe de Japón, sugiere que Trump podría estar encaminándose hacia una política de confrontación con China.

Es posible que estos movimientos sean puramente tácticos y estén dirigidos a asegurar una mejor posición de apertura en las negociaciones sobre elementos de la relación bilateral entre Estados Unidos y China. Pero Trump pronto escuchará de sus asesores de política exterior y defensa que una China en ascenso es un gran reto para que la consigna “Make America great again” tenga su sentido geopolítico.

Actuando sobre sus instintos básicos, Trump puede ser capaz de una gran diplomacia kissingeriana, sin poseer el bagaje histórico, intelectual y estratégico de Kissinger. Trump podría estar apuntando a la distensión con Rusia y al alistamiento de Putin contra China.

Si esto ocurre, constituiría un cambio radical en el equilibrio global de poder, que potenciaría considerablemente el apalancamiento estadounidense en los asuntos internacionales. Además, tiene el potencial para la integración de Rusia en Occidente. Después de todo, Rusia es culturalmente parte de la civilización occidental en muchos aspectos. Ejemplos evidentes son la literatura rusa, la música y el ballet, y por supuesto su herencia cristiana.

La postura de la posguerra fría americana con respecto a Rusia era muy problemática. En la década de 1990, hubo una oportunidad para traer a Rusia a la arquitectura occidental. Una Rusia caracterizada por un resurgimiento del cristianismo y un deseo de modernización podría haberse convertido en una parte integral del mundo occidental, poniendo fin a un cisma de un milenio o, al menos, un aliado valioso.

Pero la expansión de la OTAN y la Unión Europea hacia el este, que ignoró las sensibilidades históricas de Rusia, aumentó la percepción de la amenaza de los líderes rusos que habían perdido la Guerra Fría. Los intentos occidentales de ingeniería política de Ucrania, tan cerca del corazón de Moscú, y la posterior imposición de sanciones económicas a los movimientos de Rusia en Crimea y Ucrania son los ejemplos más recientes de errores geopolíticos occidentales que empujaron a Rusia a la ofensiva.

La presión occidental sobre Rusia también llevó a una entente parcial chino-rusa. La amenaza demográfica china en Siberia y la lucha por Asia central se pusieron de lado para formar un frente antiamericano.

Trump parece listo para moverse en una dirección diferente. En julio de 2016, el candidato Trump desafió la corrección política al decir que consideraría reconocer Crimea como territorio ruso y levantar las sanciones contra Rusia. Puede aceptar el retorno de Ucrania a la esfera de influencia de Rusia.

Trump también parece tener poca paciencia con los aliados europeos que prefieren que EE.UU. soporte la mayor parte de su carga de defensa. Queda por ver si Trump será capaz de superar el sentimiento anti-ruso y anti-Putin en el Congreso, particularmente entre los republicanos. Muchos de ellos son implacables con respecto a las violaciones de los derechos humanos por parte de Moscú (mientras que son más indulgentes con los cometidos por Beijing).

La gran pregunta, por supuesto, es si habrá un quid pro quo ruso. Trump es un hombre de negocios y es probable que espere algo valioso a cambio. Necesitará beneficios visibles con los cuales comercializar cualquier gran trato con Rusia al Congreso y al pueblo estadounidense.

¿Estará Rusia dispuesta a poner fin a sus acogedoras relaciones con el régimen radical de Irán para convertirse en un verdadero aliado de Estados Unidos en la lucha contra el islam militante? ¿Se conformará con una pequeña Siria sin el gobierno iraní y de Hezbollah? ¿Será Rusia lo suficientemente flexible como para poner fin a su conflicto territorial con Japón sobre las islas Kuriles para reforzar el realineamiento anti-China? Trump probablemente espera que Rusia tome estos pasos. ¿Putin tomará una apuesta histórica y se alineará con Occidente, al igual que Pedro el Grande? Todavía no hay respuestas claras. Por su parte, Israel debe ser consciente del hecho de que una administración Trump será capaz de un cambio radical en los asuntos globales. Los cambios en el panorama general que Trump podría producir podrían tener implicaciones fatales para el estado judío. Israel debe trabajar asiduamente para promover sus intereses en este nuevo entorno, aprovechando su fuerte asociación estratégica con Estados Unidos y buenas relaciones de trabajo con Rusia.

Fuente: BESA Center