El compositor y productor musical Plácido Domingo (Jr.), hijo del tenor español del mismo nombre, acaba de cumplir su sueño de dejar grabado, junto a su padre y “para la historia”, el bolero “Bésame mucho”, uno de los temas del disco “Latidos” que está promocionando en Miami.

El dueto es un intercambio de tenores sobre la base de un bolero que “siempre acompaña a mi padre en sus conciertos por el mundo”, dice Plácido hijo.

“Bésame mucho”, escrita en 1940 por la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez, es el tercer “surco” del álbum de boleros, cargado de sorpresas musicales y producido totalmente en Miami.

El anfitrión lo está promocionando en esta ciudad como punto de partida, pues, afirma, “aquí fue donde comenzó todo”.

Plácido Domingo Junior es el intérprete de los once temas de “Latidos” y ha realizado este proyecto para comprobar si puede tener una segunda o tercera profesión, además de compositor y productor musical.

“Era algo que me parecía imposible. Ahora queda un recuerdo de mi voz grabada y de lo que puedo hacer en este estilo”, afirmó en un estudio de grabación en Miami.

Sobre el género elegido, explica que “tenía que ser asequible a todos los oídos”.

“Estaba buscando temas también conocidos en inglés y que formaron parte (del repertorio) de bandas y solistas de los años 50 y 60, como Frank Sinatra y Nat King Cole”, dice.

El disco en inglés saldrá en el tercer trimestre del año bajo el título “Heartbreat”, de manera que el álbum en español le sirve de adelanto.

El volumen incluye además un dueto con el cantante y guitarrista José Feliciano (“Perfidia”, del mexicano Alberto Domínguez); el acompañamiento del dúo de viola y violín Black Violin (“Tres palabras”, del cubano Osvaldo Farrés), el del trompetista Arturo Sandoval (“Frenesí”, un chachachá del mexicano Alberto Domínguez) y un dúo con la cantante puertorriqueña Ana Isabelle (“Sabor a mí”, del mexicano Álvaro Carrillo), entre otros temas.

Para su lanzamiento como intérprete a nivel mundial, Plácido Domingo Junior firmó con las disqueras Sony Music y Sonic Projects.

El productor fue el venezolano Juan Cristóbal Losada, a quien Domingo tuvo de vecino en Miami durante cuatro años.

“Hace poco tiempo, mi padre me escuchó y me preguntó: ‘¿Por qué no cantas?’. Me ayudó mucho que él mismo lo aprobara. La opinión del mundo siempre es importante, pero, obviamente, la más importante era la de mi padre”, recuerda Domingo Junior.

“Estudié orquestación y composición, pero nunca me concentré en el canto. Lo hice luego de manera autodidacta”, afirma.

Sobre su timbre vocal, cree que si lo escuchara un maestro (ya lo ha hecho uno, obviamente) diría que es un tenor.

“Pero registro oficial no tengo porque nunca desarrollé una voz lírica”, amplía el intérprete, a quien, asegura, la voz le cambia de “color” cuando canta en inglés.

Nacido en México en 1965, Plácido Domingo Junior recuerda que, sin embargo, su gestación ocurrió en Tel Aviv.

“Mis padres vivieron desde 1962 a 1965 en Israel. Cantaban en la ópera de allí. Mi mamá (la soprano Marta Ornelas) llegó con seis meses de embarazo a Ciudad de México, pero si hubieran atrasado un poquito hubiera nacido en Israel”, rememora.

El disco “Latidos”, que ahora está presentando, tuvo un antecedente místico pero también profesional.

Narra el intérprete que todo comenzó con tres temas originales que le compuso a su padre, con poemas del papa Juan Pablo II, para el álbum “Amore Infinito”.

“Mi padre me pidió que los grabara primeramente en mi voz, en 2009, y ahí fue que me escuchó cantar”, dice el cantante criado en Barcelona y residente en Roma.

“Pero entonces no cantaba como canto ahora. La voz hay que entrenarla cada día”, asegura Domingo.

Muy feliz de haber realizado este proyecto “como uno más en la vida”, Plácido (simplemente así le nombra la portada del disco) lleva tres años vocalizando este repertorio y, además, cantando tangos.

Con “Latidos”, ya colocado en los portales de música digital (ITunes, Spotify), Plácido se prepara para una gira de seis semanas por Brasil, según adelantó.

Además, pronto estrenará en Roma un espectáculo de baile y música, donde canta 12 tangos inolvidables. EFE