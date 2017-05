Si obstruyen las investigaciones a causa de filtraciones

La Oficina del Fiscal General está trabajando en una nueva directiva en virtud de la cual las fuerzas del orden que filtran información de investigaciones criminales o de seguridad estarían sujetos a cargos criminales, en lugar de limitarse a un procedimiento disciplinario, como lo son en la actualidad.

Bajo proyecto de directiva, los agentes de policía, los fiscales y empleados judiciales que obstruyen la justicia por la filtración de información de investigación en curso podría enfrentar cargos criminales.

El vice viscal Ran Nizri anunció el cambio propuesto en la conferencia anual de la Asociación de Abogados de Israel en Eilat. Dijo que un borrador de la directiva se ha presentado al Fiscal General Avijai Mendelblit, que debe decidir si aprueba o no la misma.

La orden cubriría a los agentes de policía, fiscales y empleados judiciales. La principal razón para el cambio es la preocupación de que aquello que se filtra en una investigación puede obstruirla.

Nizri, expresó que las fugas de las investigaciones se centrarían en los propios puntos de fuga, pero que los periodistas que filtraron información son susceptibles de ser interrogados o llamados a declarar en estos casos. Insistió en que las autoridades sabrán como balancear el privilegio periodístico con las necesidades de las investigaciones y que únicamente en casos extremos serán investigados los periodistas”.

Los comentarios de Nizri siguieron a las declaraciones del diputado del Likud, David Amsalem, quien manifestó que él estaba trabajando en el proyecto de ley que requerirá a los oficiales de la policía poder ser investigados bajo pruebas de polígrafo en caso de que se filtre material de una investigación en curso en la que estaban involucrados.

En enero, cuando las investigaciones criminales del primer ministro Biniamín Netanyahu estaban en su apogeo, Mendelblit anunció que su oficina comenzará a trabajar en una directiva para hacer frente a las filtraciones a los medios de comunicación por medio de “una expansión, aunque con prudencia, de la política de aplicación hacia los que divulgan información que no debería ser revelada.

Mendelblit manifestó en esa ocasión que las fugas de las investigaciones pueden socavar información trascendental, es de interés público interesarse en reforzar estas filtraciones. No obstante reconoció que “la acción penal sobre las fugas es un asunto complicado, en primer lugar, antes de tomar ese paso, existe la necesidad de proteger el derecho del público a saber y también salvaguardar la libertad de prensa, que son principios fundamentales de una democracia. La necesidad de este equilibrio ha llevado a la persecución, hasta ahora, a adoptar una actitud prudente, minimalista hacia investigaciones de las fugas de información”.