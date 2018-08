Pequeñas piedras de verdad contra grandes gigantes de la mentira

José Ignacio Rodríguez

El aquelarre antisemita en RTVE administrado únicamente por Rosa María Mateo está en pleno apogeo bajo los auspicios del único administrador del Partido Socialista Pedro Sánchez. El Diccionario de la Lengua Española define aquelarre como: “Junta o reunión nocturna de brujos y brujas” un concepto que debe ser entendido para analizar lo que está pasando en los medios de comunicación españoles y particularmente en el ente público denominado Radio Televisión Española.

Los grandes grupos de comunicación españoles no dejan de ser agrupaciones sectarias con oscuros intereses mediáticos contra la Verdad en su forma más pura y con mayúsculas. Unas agrupaciones que con nocturnidad y alevosía incitan al odio difamando el buen nombre de Israel, sus instituciones y los judíos en general. Las constantes referencias informativas contra Israel de los medios de comunicación españoles, salvando algunas honrosas excepciones de carácter personal, están contaminando todos los medios en sus diferentes soportes de prensa, periódicos digitales, así como programas de radio y televisión.

Al igual que la ONU, que no tiene otro país al que lanzar acusaciones y amenazas por medio de resoluciones que a Israel, los medios de incomunicación españoles no tienen otro enfoque mediático que acusar a Israel de todos los males del mundo. Los grandes brujos y brujas de la desinformación, utilizando el lenguaje inclusivo, trabajan insistentemente por desprestigiar e incitar al odio a todo lo que sea o parezca judío. Un aquelarre vergonzoso y sangriento donde las víctimas son los judíos en particular y las instituciones israelís en general. Un aquelarre de odio a muerte contra Israel que lapida toda posibilidad de prosperidad, en este país.

La sentencia del Cielo es clara, irrevocable y ejemplarizante por la cual los que bendigan a Israel serán bendecidos y los que maldigan a Israel serán maldecidos. La maldición, en forma de juicio ineludible, está sobre las cabezas de cuantos anidan el perverso veneno del antisemitismo en sus pensamientos. Las risas de hoy serán las lágrimas del mañana, para muchos gigantes de la información que verán cómo se desmoronan sus poderosos imperios mediáticos.

La exaltación del terrorismo palestino, en forma de entrevista a Ahed Tamimi, por parte de RTVE es una demostración más del gran aquelarre que se está organizando en las oscuras cavernas de la información inducida por los “brujos y las brujas” de los medios de comunicación contra Israel. Nadie se vaya a pensar que estamos hablando de “caza de brujas” sino de poner en evidencia a esa especie patógena de brujería de la desinformación, con carnet de prensa, que pululan en redacciones de la mayoría de los medios de comunicación en este país.

La verdadera caza de brujas se está dando precisamente en el seno de RTVE donde Rosa María Mateo promete una “RTVE plural e independiente” al asumir el cargo de administradora única provisional ¿Cómo se puede ser plural e independiente siendo administradora única dependiendo del gobierno socialista? Pregunto solo pregunto. El aquelarre por el control de ente público ya ha dejado víctimas. Los nuevos nombramientos de la única administradora de peones mediáticos a su servicio ya están ocupando sus puestos.

¿Qué papel podemos hacer nosotros frente al colosal gigante mediático levantado contra Israel? Mucho, podemos hacer mucho y bueno. Lo que necesitamos son personas dispuestas a compartir y repartir la Verdad, insistimos con mayúsculas. Una de las cosas más importantes en la vida es estar comprometidos en la defensa de Israel.

La historia de David nos podría servir de ejemplo, a lo menos en esta parte de su vida, cuando con una pequeña piedra derribó a un gran gigante valga la redundancia. La piedra más pequeña de la dura verdad puede derribar las grandes mentiras de los gigantes de la información, pero hacen falta valientes que lancen la piedra, sin esconder la mano, con valor y verdadera convicción. Los gigantes mediáticos son cada vez más grandes al igual que sus mentiras, ya con nombre propio o fake news, a los que les gusta ensalzar como héroes a quien solo son vulgares peones al servicio del mal. Haz tu parte como amigo de Israel y expresa tu opinión por todos los medios que te sean posibles. Una pequeña piedra de la dura verdad derriba los grandes gigantes y sus mentiras.

Foto: El Aquelarre, cuadro de Francisco Goya (Museo Lázaro Galdiano, Madrid). “El cuadro queda dominado por la figura de un gran buco bobalicón y cornudo, que bajo la luz de la luna avanza sus patas delanteras en gesto tranquilo y mirada ambigua para recibir de dos brujas la ofrenda de niños que tanto le agradan…Ello evoca la descripción recogida por Mongastón, del proceso de las Brujas de Zugarramurdi de 1610 que refiere cómo dos hermanas, María Presona y María Joanato, mataron a sus hijos “por dar contento al demonio” que recibió “agradecido” el ofrecimiento… También vemos a media docena de niños, varios de ellos ya chupados, esqueléticos y a otros colgados de un palo”.