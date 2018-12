Pence promete que EEUU no comprometerá la seguridad de Israel

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, aseguró que su país nunca “comprometerá la seguridad de Israel” y destacó en ese sentido que la actual Administración del presidente Donald Trump haya restablecido las sanciones a Irán.

“La amistad entre Israel y Estados Unidos florece” y está robusta “como nunca antes”, dijo Pence durante su intervención en la quinta conferencia nacional del Consejo Americano-Israelí (IAC), que se inauguró en un hotel de Hollywood, en el sur de Florida.

Pence defendió que Washington haya impuesto otra vez a Irán las sanciones, incluidas las relativas a la venta de petróleo, que había levantado la pasada Administración de Barack Obama tras la firma del acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre Irán y el G5+1, entonces integrado por Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania y EE.UU.

“Los palestinos no tendrán ni un centavo de EE.UU.” hasta que no repare a la sociedad civil de Israel, dijo Pence, lo que motivó sonoros aplausos de los asistentes.

El vicepresidente criticó además la descarga días atrás desde Gaza de más 400 cohetes hacia Israel que asesinó a un hombre –que resultó ser un palestino con permiso de trabajo en el territorio israelí- y dejó heridas a once personas.

“Estos ataques deben acabar y deben acabar ahora”, aseveró ante el pleno de la conferencia, a la que asisten unas 2.000 personas, entre líderes de opinión, políticos, miembros del gobierno y el parlamento de Israel, empresarios, diplomáticos, representantes comunitarios y otros miembros de la comunidad.

El vicepresidente, que asistió al evento junto a su esposa, Karen Pence, puso de relieve el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, “la capital del Estado de Israel”, y enfatizó que no dejarán jamás que Irán “tenga una arma nuclear”.

“La paz se puede construir sobre la base de fundamentos, no de una ficción”, alegó, tras recordar que EE.UU. ha otorgado a Israel “recursos y herramientas para defenderse”.

El vicepresidente ensalzó que la comunidad judía en Estadio Unidos está entre las “más vibrantes” del país y que han ayudado a tender un puente entre este país e Israel.

Condenó en ese sentido la matanza ocurrida el pasado octubre en una sinagoga de Pittsburgh (Pensilvania), en la que un hombre asesinó a tiros a once personas, un hecho que calificó de “ataque antisemita” y de “insulto” para todo el país.

“No hay lugar en Estados Unidos para el antisemitismo y lo condenamos enérgicamente”, afirmó Pence, lo que propició otra tanda de aplausos de los asistentes.

Pence, que arribó al aeropuerto de Fort Lauderdale, es el orador principal de esta conferencia, que hasta el 2 de diciembre trata de explorar la identidad judía y americano-israelí, así como de reunir a ambas comunidades en torno a discusiones profundas con el fin de ayudar a fortalecer a Israel y sus comunidades.

Además de Pence, en la larga lista de oradores están la ministra israelí de Justicia, Ayelet Shaked, y el portavoz de la Kneset (Parlamento), Yuli Yoel Edelstein; Nancy Pelosi, que aspira a ser otra vez líder de la Cámara de Representantes, y el senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.

El republicano Ron DeSantis, gobernador electo de Florida, y varios congresistas de Florida también son parte de la conferencia.

Pence tiene previsto ser parte este fin de semana de la toma de mando del presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en medio de las tensiones por la caravana migrante en la frontera.

De la delegación enviada por el presidente estadounidense, Donald Trump, también formarán parte Ivanka Trump, hija y asesora del mandatario; el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, entre otros. EFE y Aurora

