¿Peligra el proceso de paz tras la degradación de Jared Kushner?

Ex mediadores entre palestinos e israelíes están divididos sobre si la pérdida de acceso de Jared Kushner a la inteligencia secreta perjudicará sus intentos de promover un plan de paz palestino-israelí, después de que se informó que el jefe de gabinete de la Casa Blanca John Kelly había degradado su autorización de acceso a información sensible.

“Si bien perder acceso a la inteligencia secreta limitará parte de la información a la que tendrá acceso el Sr. Kushner, no alterará fundamentalmente su capacidad para negociar con éxito entre israelíes y palestinos”, declaró al periódico Haaretz Robert Danin, un antiguo funcionario del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad.

Por ejemplo, dijo Danin, “todavía podrá participar y ser informado por la comunidad de inteligencia ya que, según los informes, aún conserva una autorización. Sin embargo, la degradación podría ser una limitación más adelante si las negociaciones en curso entre israelíes y palestinos se ponen en marcha. En tal situación, una ventana que podría proporcionar información sobre las actitudes y el comportamiento de las partes se cerrará, al menos parcialmente”.

No está claro si otros miembros del equipo de paz de Medio Oriente liderados por Kushner, como el enviado Jason Greenblatt, tienen este tipo de acceso.

“Negociar sin inteligencia te deja nebuloso, como en Purim tratando de diferenciar entre Bendito sea Mordecai y Maldito sea Amán”, declaró Dan Shapiro, ex embajador de Estados Unidos en Israel.

Aaron David Miller, que trabajó en las negociaciones árabe-israelíes durante las administraciones republicana y demócrata, escribió que la pérdida de Kushner de la “máxima confidencialidad” podría llevar a una “pérdida de credibilidad” a los ojos de sus interlocutores internacionales.

Dennis Ross, otro ex negociador de paz de Oriente Medio que prestó servicios en las administraciones Bush, Clinton y Obama, dijo a CNN que “con los años en todas las negociaciones que hice, encontré que la inteligencia no es tan importante como las reuniones directas. La inteligencia no fue un factor importante cuando se trataba de hacer las negociaciones”.

En un tono similar, el ex embajador de EE.UU. en Israel, Martin Indyk, dijo que la pérdida de acceso hará que el trabajo de Kushner sea “más difícil”, pero también dijo que no será un “golpe crítico”.

Una de las razones de la degradación de Kushner está relacionada con los retrasos en la investigación de antecedentes sobre su persona, según informaron varios medios.

A algunos funcionarios de la Casa Blanca les preocupa que Kushner haya sido “ingenuo” en sus contactos con funcionarios extranjeros, algunos de los cuales insistían en hablar solo directamente con Kushner y no con personal más experimentado, según un ex funcionario. Según Washington Post, Israel, China, México y Emiratos Árabes Unidos son algunos de los países que habrían explotado la falta de experiencia Kushner.