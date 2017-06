Parlamentarios israelíes piden descartar la solución de dos estados

Parlamentarios israelíes de partidos nacionalistas pidieron en un encuentro en la Knéset (Parlamento) rechazar la creación de un Estado palestino, y presentaron planes alternativos a la solución de dos Estados, que consideran acabada.

La anexión de la mayor parte de Judea y Samaria (Cisjordania), la cancelación de los Acuerdos de Oslo y el desmantelamiento de la Autoridad Palestina (AP) es el plan del diputado Yoav Kish, del partido Likud -al que pertenece el primer ministro, Biniamín Netanyahu-, que solo concede cierta autonomía a zonas con población palestina.

Otra de las alternativas, presentada por el ex parlamentario Moshe Feiglin, antiguo miembro del Likud y fundador de la formación ultranacionalista Zehut, plantea un solo Estado desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, sin existencia de soberanía palestina.

“No un Estado para todos sus ciudadanos, sino un país para una nación con un solo Dios, en otras palabras, un Estado judío exclusivamente”, describió en el vídeo utilizado de presentación de la propuesta.

El viceministro Michael Oren, del partido Kulanu, dijo que la solución de dos Estados tiene “un cien por cien de posibilidades de fallar, porque los palestinos no reconocen el Estado judío”, la identidad judía de Israel, cuyo reconocimiento legal se está debatiendo actualmente en el Parlamento.

Oren sostuvo que los “líderes palestinos no tienen legitimidad”: el presidente de la AP “Mahmud Abbás ni siquiera controla Cisjordania. No es capaz de aplicar los acuerdos que firma, así que, ¿con quién negociar, si no hay nadie con quien hacerlo?”, valoró.

El debate se convocó una semana después de que una delegación estadounidense visitara la región para avanzar en una propuesta que devuelva a la mesa de negociaciones a israelíes y palestinos.

Los sectores ultranacionalistas ven en esta iniciativa, impulsada por el presidente de EEUU, Donald Trump, una oportunidad para desechar definitivamente la solución de dos Estados.

Varios líderes políticos se han manifestado en esta línea y, como el titular de Educación y principal socio de Gobierno de Netanyahu, Naftalí Bennett, han pedido explorar otras alternativas, que ahora han tenido un debate formal en una sala del Parlamento. EFE y Aurora