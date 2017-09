Para Alemania, la mayor parte del antisemitismo no existe

Evelyn Gordon

Existe un debate entre los judíos estadounidenses sobre si el antisemitismo derechista o izquierdista plantea el mayor peligro. Alemania ha presentado una solución novedosa a este dilema que, sin duda, encantará a los que niegan la existencia de la versión del antisemitismo de izquierda: simplemente redefine el odio a los judíos como “un crimen extremista de derecha políticamente motivado”, y por definición, ha eliminado todos los demás tipos de antisemitismo.

La semana pasada, el Ministerio del Interior alemán publicó un informe sobre el antisemitismo en el que se afirmaba que durante los primeros ocho meses de este año, un 92 por ciento de los incidentes antisemitas fueron cometidos por extremistas de derecha. Eso sonó sospechoso por dos razones, las cuales llegaré a más tarde, pero como no hablo alemán, no pude escudriñar el informe por mí mismo. Afortunadamente, el diario alemán Die Welt encontró los resultados igualmente sospechosos, y esta semana, Benjamin Weinthal, del Jerusalem Post, informó sobre algunos de los problemas que marcó.

Weinthal explicó que en un informe federal sobre el antisemitismo emitido por el gobierno alemán a principios de este año, el delito de “odio a los judíos” se clasifica en la categoría de “delito extremista políticamente de extrema derecha”. El odio ha sido declarado como un crimen de derecha por definición, por lo que la mayoría de sus perpetradores serán inevitablemente clasificados como extremistas de extrema derecha, aunque no lo sean.

Die Welt citó un ejemplo particularmente flagrante del verano de 2014 cuando Israel estaba en guerra con Hamás en Gaza. La guerra provocó numerosas protestas anti-Israel, y durante una de ellas, 20 partidarios de Hezbollah gritaron el lema nazi “Sieg Heil” a los manifestantes pro-Israel en Berlín. Los partidarios de Hezbollah son extremistas islámicos, no neonazis, incluso si eligieron burlarse de los judíos alemanes arrojándoles consignas nazis. Sin embargo, el incidente fue clasificado como un crimen extremista de extrema derecha, eliminando así con claridad un caso de antisemitismo islámico de las estadísticas.

Hay dos buenas razones para pensar que las acrobacias lingüísticas, en este caso, representan la regla y no la excepción. En primer lugar, un estudio de 14.000 ejemplares de correo de odio enviado durante un período de 10 años al Consejo Central de Judíos en Alemania y la embajada israelí en Berlín encontró que sólo el tres por ciento provenía de extremistas de extrema derecha. Más del 60 por ciento provenía de profesores universitarios educados, profesores de doctorado, abogados, sacerdotes, universitarios y estudiantes de secundaria. Y estas cartas eran definitivamente anti-semitas en vez de simplemente anti-Israel; incluyeron comentarios como “¿Es posible que el asesinato de niños inocentes se adapte a tu larga tradición?” y “Durante los últimos 2.000 años, has estado robando tierras y cometiendo genocidio”.

El envío de correo de odio es un incidente antisemita por derecho propio, aunque no se denuncie a la policía (como la mayoría de estas cartas, sin duda, no lo fueron). Por lo tanto, a menos que desee hacer la dudosa afirmación de que la corriente principal educada de Alemania -a diferencia de la de otros países occidentales- consiste en gran parte de extremistas de extrema derecha, está claro que extremistas de extrema derecha no son los únicos que activamente cometen actos antisemitas.

En segundo lugar, en otros países de Europa occidental, los extremistas islámicos son una fuente importante de crimen antisemita. Por lo tanto, es difícil creer que Alemania -que, como han demostrado varios ataques terroristas de los últimos dos años- carezca de tales extremistas- sería la única excepción a esta regla. En contraste, es fácil creer que el gobierno alemán manipularía sus definiciones para minimizar el antisemitismo islámico porque los tribunales alemanes ya han hecho lo mismo.

En un caso quizás el más notorio, un tribunal alemán dictaminó en 2015 que tres palestinos que incendiaron una sinagoga en julio de 2014 no cometieron un crimen antisemita, sino simplemente estaban tratando de llamar la atención sobre el conflicto de Gaza. Tal sentencia fue confirmada por un tribunal de apelaciones a principios de este año. No puedo imaginar que una corte alemana dicte que bombardear una iglesia fuera para llamar la atención, por ejemplo, durante la guerra de Estados Unidos en Irak, en lugar de un crimen de odio.

Pero ni el tribunal ni la corte de apelación vieron nada antisemita acerca de bombardear una casa de culto judía para protestar por las acciones de Israel (los hombres fueron condenados por vandalizar la sinagoga, pero fueron suspendidas las penas). Así puesto, el antisemitismo islámico ha sido eliminado del cuadro del antisemitismo.

El antisemitismo de extrema derecha es, por supuesto, real. Pero también lo son el antisemitismo izquierdista e islámico. Y al pretender que estos dos últimos no existen, el gobierno alemán ha hecho imposible combatir eficazmente esos tipos de antisemitismo, ya que no se puede combatir algo cuya existencia se niega a reconocer.

Esto podría no importarle a Berlín; el gobierno alemán claramente se preocupa más por luchar contra la extrema derecha que por luchar contra el antisemitismo, y evidentemente considera que redefinir todo odio de los judíos como extremismo de derecha es medio un legítimo

para ello. Pero esto debería importar a los judíos de toda tendencia política. Por lo tanto, ambos lados de la comunidad judía estadounidense necesitan pedir a Alemania que aclare su política. También deben evitar replicar su práctica despreciable de redefinir el antisemitismo para que se adapte a sus propios propósitos políticos, ya que hacerlo sólo permitirá que las tensiones de antisemitismo que ellos niegan hagan metástasis. Y al final, como la historia ha demostrado una y otra vez, ni los antisemitas de derechas ni de izquierdas ofrecen inmunidad a ningún judío, incluso cuando están en el mismo lado político.

Fuente: Commentary