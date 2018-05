¿Otra guerra en Gaza?

Pablo Sklarevich

El veterano periodista Yossi Melman apunta, en el diario Maariv, que tras los enfrentamientos a lo largo de la frontera de Gaza, que dejó un saldo aparente de alrededor de 59 palestinos muertos, el día en que Estados Unidos inauguraba su nueva embajada en Jerusalén, tanto Israel como Hamás declararon “victoria”; pero que, sin embargo, en los choques en ese enclave costero solamente hay perdedores. Más aún,Melman sugiere que a falta de una estrategia para reconstruir Gaza, Israel cayó en la cínica y sanguinaria trampa de Hamás, y que cuatro años de paz relativa desde la última guerra en la zona, en 2014, han sido desperdiciados.

No debe olvidarse, destaca Melman, que Hamás rechazó la propuesta del jefe de la Inteligencia egipcia, Khamal Abbas, de limitar los disturbios. Hamás quería ver la mayor cantidad de sangre palestina derramada, añade el analista.

Es obvio que la dirigencia política israelí ordenó al estamento militar impedir la violación o traspaso de la frontera con Gaza.

Paradójicamente, muchos de los países que dicen que apoyan las fronteras de 1967 (es decir dos estados) se abstuvieron de condenar la violación de las mismas y prefirieron cargar sus dardos principalmente sobre el “uso excesivo de la fuerza” por parte de Israel. Involuntariamente, el mensaje que esos países transmiten a los israelíes de a pié es que difícilmente pueden confiar en ellos si Israel regresara a la estrategia de ceder territorios, como sucedió en Gaza, donde el Estado judío retiró hasta las tumbas de los muertos para que no sean profanadas.

De hecho, los disturbios en Gaza no sólo muestran que Hamás está en una situación angustiante debido a la crisis humanitaria, que ha creado artificialmente en la Franja, y porque está perdiendo sus armas estratégicas (cohetes y túneles), sino que los islamistas están dispuestos a sacrificar a la población civil (sobre todo adolescentes y niños) en aras de conservar su propia supervivencia como organización.

Queda el interrogante si los últimos incidentes arrastrarán a la zona a una nueva ronda de caos y violencia.