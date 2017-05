Ordenan a los negocios eliminar marcas de los expositores

La directora de la Autoridad Antimonopolio de Israel, Michal Halperin, ordena a los principales proveedores de alimentos eliminar todas las marcas comerciales de los principales supermercados en el plazo de dos semanas y de todas las otras tiendas de Israel antes del 7 de agosto.

Un documento enviado a los principales proveedores dejó en claro que poner en los stands de ofertas de reconocidas marcas es una infracción de la legislación alimentaria. La Autoridad Antimonopolio indicó que a partir de estas fechas, considerará reafirmar estas medidas en contra de los grandes proveedores y minoristas que expongan monitores con marcas comerciales. La orden sigue a una investigación de una queja en contra de un importante proveedor de alimentos.

La Ley de Alimentos prohíbe a los grandes proveedores intervenir en los espacios de las estanterías asignado en los supermercados y de tratar de influenciar en un supermercado con respecto a la superficie de venta asignado para este destino. La Ley de Alimentos fue realizada para evitar a los grandes proveedores de alimentos aumentar su espacio de venta y dejar la decisión sobre la asignación del espacio en las estanterías a juicio de los supermercados.

Recientemente, sin embargo, los grandes proveedores comenzaron a suplir a los supermercados con puntos de ventas y stands promocionando destacadamente la marca del proveedor de alimentos. Halperin cree que estas pantallas son un burdo intento por parte del proveedor de alimentos para influir en el supermercado y para alcanzar un entendimiento de que los estantes se utilizarán para vender productos alimenticios de esta marca en exclusiva.

Cada año, la Autoridad Antimonopolio publica una lista actualizada de los proveedores con exceso de facturación de ventas de más de 300 millones de shékels, o que han sido declarados monopolios. A partir de ahora, hay 25 entidades diferentes en la lista, incluyendo Tnuva Food Industries Ltd., Osem Investments Ltd. (controlada por Nestlé SA, la compañía embotelladora central (Coca Cola Israel), Strauss Group Ltd., Unilever, Neto ME Holdings Ltd. y Diplomat.

La Ley de Alimentos prohíbe a los principales proveedores accionar de determinadas formas, así como intervenir en la ubicación del estante o hacer recomendaciones concernientes al precio final al consumidor, e intervenir en la reserva o asignación de espacio en las estanterías.