Opinión: Grafiti – Historia, arte, o vandalismo

Isaac Lupa

Cuando viaja uno de paseo, a una ciudad no conocida, primero tratará de ver lo más destacado: La torre Eiffel, el Coliseo, el Empire State Building, museos, etc. Pero si se desea conocer realmente la ciudad y su cultura se tiene que buscar en otra parte. El problema se complica si se quiere conocer el pasado, ya que lo conocido son las maravillas como el Arco del Triunfo, Las Pirámides, etc. Muchas ciudades tienen alguna parte que parece congelada en el tiempo, se puede mencionar algunos ejemplos, la parte antigua de Pekin, la ciudad vieja de Jerusalén, la Canea en Grecia que se remonta a 1400 AC, Varanasi en la India de 1800ACse cree que Buda fundo el budismo y que Mark Twin la llego a nombrar como la ciudad más antigua, en otros lugares se pueden encontrar algún grafiti antiguo, que cuenta de un pasado, o en lugares hay arte callejero antiguo.

En un nuevo libro escrito por la profesora Karen Steren del Brooklyn College of Cuny titulado “Escritura en las paredes” “Grafiti y los judíos olvidados de la antigüedad” en este estudio, trata de ver las vidas de los judíos que ella llama olvidados por los historiadores, ya que no fueron importantes en la historia, nadie los mencionó, pero son personas que dejaron una huella en tumbas, sinagogas, espacios públicos, teatros, a base de inscripciones que parecen esporádicas, pero dejaban una imagen de lo que era ser judío en el imperio romano, o en el Mediterráneo antiguo.

A continuación, cito algunas muestras de los textos que ella encontró, y que considera representativos, “Ten coraje” “padre piadoso” “nadie es inmortal”. Además, encontró grafiti en teatros, ayuntamientos, e hipódromos, este detalle parece que va en contra de lo que se creía que los judíos vivían aislados en esos lugares. En una entrevista que le hizo el periódico “The Daily Beast” declaró la escritora Steren “es un nivel básico de grafiti que en ocasiones sirve como únicos registros, pero débiles de que a pesar del aislamiento lo judíos estaban en todos los ámbitos de la sociedad”, continua diciendo la Profe. Steren que se encontraron grafitis de temas judíos en lugares paganos, que esto demostraba dos hechos el primero que no les importaba entrar en esos lugares, y el segundo mas importante en estos lugares ellos rezaban de acuerdo a sus costumbres judías sin ser molestados.

Después de leer lo escrito y haber hecho un resumen me pregunto ¿realmente el grafiti antiguo o el moderno en las paredes de los edificios, se pueden considerar como documento histórico, o artístico? o se pueden interpretar como un vandalismo.

Los grafitis del pasado creo que se pueden considerar como la escritora lo dice documentos históricos, porque en resumen esa documentación nos dice: “aunque para ti soy desconocido yo pase aquí mi vida”. Mientras el grafiti moderno tiene arte, pero algunas ocasiones es vandalismo hecho la sombra de la noche. Lo mismo trataron de decirnos los habitantes de las cavernas, con las inscripciones y los dibujos “esa fue nuestra vida”, aquí vivimos.

Ahora depende de como lo veamos si es parte de vandalismo, documento histórico, o simplemente un entretenimiento de esa gente. A cada quien que ve un grafiti le toca juzgar según su apreciación, si es manifestación artística, vandalismo, o una constancia histórica de su presencia en ese lugar. Terminare comentando lo que escribió Alejandro Jodorosky en una ocasión “Todo lo que sucede tiene una finalidad organizada por un orden superior que desconocemos, el azar no existe.■