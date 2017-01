Nuevo tratamiento con bacterias para el cáncer de próstata

Investigadores israelíes desarrollaron método no quirúrgico

El cáncer de próstata es el cáncer más común en los hombres, con aproximadamente 40.000 nuevos casos diagnosticados en el Reino Unido cada año, según el Servicio Nacional de Salud. Los tratamientos actuales, tales como la radioterapia y la cirugía, causan regularmente incontinencia para toda la vida. Además, el 90 por ciento de los hombres que se someten a estos tratamientos luchan con problemas de erección.

Científicos israelíes han desarrollado un método no quirúrgico para tratar a los hombres en las primeras etapas del cáncer de próstata, con láser y una droga hecha de bacterias de aguas profundas, que mejora drásticamente las posibilidades de eliminar por completo la enfermedad sin necesidad de extirpar la glándula.

El enfoque novedoso, que ya ha sido probado en toda Europa, elimina los tumores con efectos secundarios mínimos. En el tratamiento, los médicos inyectan un medicamento sensible a la luz derivado de bacterias de aguas profundas en el torrente sanguíneo de un paciente, el producto mata las células cancerosas sin destruir el tejido sano.

El tratamiento, llamado terapia fotodinámica vascular orientada o VTP, fue desarrollado por el profesor Avigdor Scherz y el Prof. Yoram Salomon del Instituto Weizmann de Ciencia de Israel, en colaboración con la empresa privada STEBA Biotech, e investigadores adicionales procedentes de Europa.

Los resultados de ensayos clínicos en 413 pacientes en 47 hospitales en 10 países de Europa, la mayoría de las cuales fueron realizando VTP por primera vez, mostraron que el fármaco, que se activa con un láser para destruir el tejido tumoral en la próstata, fue tan eficaz que 49 por ciento de los pacientes en remisión completa, en comparación con 13,5 por ciento en el grupo de control. Eso es casi cuatro veces más eficaz.

En la actualidad, los hombre con cáncer de próstata de bajo riesgo están sometidos a vigilancia activa, donde la enfermedad es monitoreada y tratada únicamente cuando se torna más severa. El tratamiento radical, que consiste en la extirpación quirúrgica o irradiación de toda la próstata, tiene importantes efectos secundarios a largo plazo, por lo que sólo se utiliza para tratar los cánceres de alto riesgo.

Los investigadores afirman que mientras que la terapia radical provoca problemas de erección durante toda la vida e incontinencia, el VTP sólo causó problemas urinarios y de erección a corto plazo que se resolvieron dentro de los tres meses.

Fuente: NoCamels