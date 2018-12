Nuevo reporte sobre antisemitismo en Europa: 90% de los judíos considera que ha incrementado

Nueve de cada diez judíos en Europa sienten que el antisemitismo ha aumentado en la región en los últimos 5 años y un 28% dice haber sufrido algún tipo de acoso o violencia en los últimos 12 meses por el hecho de ser judío.

Los datos fueron publicados en una nueva encuesta de la Unión Europea realizada entre Mayo y Junio de este año. En la misma participaron más de 16.000 personas de 12 países miembros de la Unión Europea, mayores de 16 años, que se identifican como judíos. La encuesta fue publicada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la U.E.

Según los encuestados, los argumentos antisemitas más comunes a los que se enfrentan son que “los israelíes se comportan como nazis con los palestinos” (51%), que “los judíos tienen demasiado poder” (43%) y que “los judíos utilizan a las víctimas del Holocausto para su propio beneficio” (35%).

España fue el país con mayor porcentaje de encuestados (85%) que consideró que el antisemitismo en los medios es un problema “muy grande” o “considerablemente grande” en el país. Bélgica (84%) y Francia (80%) lo siguen en la calificación. Además, en España un 53% de los encuestados dijo que de forma frecuente los acusan a ellos por cualquier cosa realizada por el gobierno israelí.

Un 85% de los que participaron en la encuesta consideró que el antisemitismo es un problema social o político grave y muchos de ellos indicaron que es el más grave del país donde viven.

Además se publicó que los judíos que llevan “señales” religiosas en público (como la kipá) sufren más de ataques antisemitas (37%) que aquellos que no (21%). Otro preocupante dato es que 34% de los encuestados dijo que de forma ocasional evitan visitar eventos o lugares judíos ya que no se sienten seguros como judíos en ese lugar. Más de un tercio de los encuestados (38%) dijo que en los últimos 5 años ha considerado emigrar debido al antisemitismo.

Un 20% de los encuestados dijo conocer a un miembro familiar u otra persona cercana que fueron insultados de forma verbal, acosados o atacados físicamente y un 47% dijo sentirse preocupado de sufrir insultos verbales o acoso antisemita.

Al revisar las estadísticas país por país, el 95% de los judíos en Francia expresaron que el antisemitismo es un grave problema. Mientras tanto, en Dinamarca se registró el nivel más bajo (56%) y los judíos en Hungría consideran que el antisemitismo está siendo cada vez menos un problema, en comparación con una encuesta similar realizada en el año 2012.

Here's some news video we shot today at the two rallies: first, about 300 people at the 'Nazi' rally (Nazis marching with swastikas + supporters + many Soldiers of Odin) // Then 1800 people at 612 parade including lots of Suomen Sisu members + some from Nazi rally. #Finland pic.twitter.com/c91r8CXhvs

— David Mac Dougall (@davidmacdougall) December 6, 2018