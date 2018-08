Nuestro destino como judíos

Gustavo Franco Barck

Este artículo va dirigido puramente a mi pueblo, el pueblo judío y antes voy a comenzar con una pregunta ¿Cuántos judíos pueden jurar ante Di-s que jamás les han insultado, menospreciado, excluidos o discriminados por su privilegio de formar parte del pueblo elegido?

El judaísmo, no es una religión, es un pueblo, con creencias y costumbres, pero somos un pueblo al fin y al cabo, un pueblo cuya nacionalidad se trasmite a través del alma, nuestra alma y por consiguiente nuestro pueblo es el más especial de todos los que han existido y que alguna vez existirá, el judaísmo se hereda a través de almas especiales y sigo manteniendo mi firme postura de que no importa la sexualidad que tengamos o si solo uno de nuestros padres es judío, el judaísmo no es una cuestión genética ni sanguínea.

Sin embargo, es asombroso el gran aumento de antisemitismo que se está viendo en el mundo y es por esta misma razón que mi consejo a pesar de que el amor no es algo que uno pueda controlar y que es parte del derecho de cada individuo, el tener que estar sin importar nuestra sexualidad, emparejados con otros judíos, por una cuestión de seguridad. Lo que no obliga, humilla ni hace menos valer el amor que un judío pueda sentir por un no judío (lo que es totalmente aceptable) y no condena de ninguna manera, como ya aclaré cientos de veces, a sus hijos a no ser judíos, sus hijos son o van a ser 100% hebreos, la “Ley del vientre” es una gran, patética, asquerosa y racista mentira.

Y creo que es hora de que el gobierno del Estado judío de Israel se deje de tontear y de manipular por los ortodoxos legalizando de una vez por todas el matrimonio igualitario para personas del mismo sexo, al igual que las conversiones no ortodoxas, un Muro de los Lamentos (Kotel) mixto, y fundamentalmente comenzar a crear una sociedad más unida.

El amor no es materia de legislación

En lo que va de la semana ya recibí por lo menos tres insultos antisemitas y como vuelvo a repetir somos un pueblo especial pero aun así y a pesar de los largos años de lucha y de dolor debemos seguir ocultándonos en las sombras, creando nuestros propios barrios, nuestras “sociedades”.

No podemos obligar a otras sociedades a que se vuelvan judías solo por aceptarnos, pero no podemos permitir que ellas nos obliguen a nosotros a ser como ellos quieren que seamos, eso es inaceptable y vamos a dar la vida, como hicimos a lo largo de la historia para ejercer el derecho de nuestra libertad.

Somos el pueblo elegido, el pueblo elegido por Di-s, por Hashem, pero yo les pregunto a todos sin importar la rama del judaísmo al que pertenezcan, ni a su sexualidad ¿Somos el pueblo elegido para qué? ¿Para sufrir y escondernos en las sombras o para salir y hacernos valer, respetar y gobernar?

Ya no nos sirven estas estúpidas y antiguas peleas entre nosotros, solo generan grietas que desencadenan caos, miedo y una oportunidad única de persecución de parte de nuestros enemigos hacia nosotros, nuestra debilidad es su fuerza, pero nuestra unión, como muchas veces dije, ser uno así como nuestro Di-s es uno, es la clave de nuestra victoria. La arrogancia de nuestros enemigos va a ser la clave de su perdición.

Esta gente nos subestima y lo hicieron desde hace miles de años, pero les recuerdo que nosotros vimos el auge y la caída de los imperios más bastos y poderosos de la historia ¿Pero aun así seguimos con miedo? ¡No señores, nunca más, basta de escondernos!

Dejemos de ser el pueblo sufrido de una vez por todas y comencemos a elevar nuestra voz tan alta hasta que el mundo entero tiemble, démosles una pequeña demostración del miedo con el cual nosotros sufrimos durante nuestros 5778 años de existencia.

Y exhorto a todos los judíos del mundo a hacer Alia y volver a Eretz Israel y demostrémosle al mundo que somos la nación más poderosa y grande en espíritu que el mundo jamás haya visto. Y obligarlos a que nunca más nos desafíen, amenacen o contradigan, somos soberanos de nuestro territorio y decimos nosotros y sólo nosotros, los judíos cual es nuestra capital indivisible ¡Jerusalén! le pese a quien le pese.

Le pido a todo judío en el mundo que, si ven que un hermano judío está sufriendo de abusos por su maravillosa condición de ser judío, que es mil veces más especial que aquellos que así deciden atacarnos, lo ayuden y defiendan, por todas las vías que en el momento del hecho consideren necesarias. Luego se deberá seguir por vía judicial como corresponde.

Voy a hacer una aclaración muy importante, no estoy ni es mi intención alguna con este artículo hacer un llamado a la violencia, pero si hago un claro llamado a que todo judío sufrido y atacado dentro o fuera del Estado de Israel se defienda de quienes los atacan, esta violencia es inaceptable y nosotros, no permitiremos ni debemos permitir que lastimen, agredan, desafíen o humillen a ninguno de los nuestros, y vamos a hacer lo que todo pueblo haría, defendernos.