No hay un claro candidato para el laborismo

Ante las elecciones primarias de la semana que viene

A falta de una semana para las primarias que deciden el liderazgo de Avodá (Partido Laborista), todavía no hay un claro candidato ganador entre los ocho candidatos disponibles.

El problema, dicen muchos activistas del partido, es que ninguno de los ocho parece ofrecer mucha esperanza de devolver al partido al poder.

El diputado Amir Peretz, uno de los más prominentes contendientes, afirmó en Twitter el último fin de semana que ganaría en la primera ronda, después de lo cual el partido saltaría inmediatamente a 20 asientos de la Knéset, “y de ahí, el cielo es el límite”.

Pero un alto funcionario en una campaña rival descartó eso como un entusiasmo infundado. “Está claro para todos que con ocho candidatos, probablemente habrá una segunda ronda”, dijo. “Es casi imposible para cualquier candidato obtener el 40 por ciento” – el mínimo necesario para evitar una segunda ronda.

Para Peretz, una victoria de primera ronda es importante, porque muchos miembros del partido no le perdonaron haber emigrado al partido Hatnuá de Tzipi Livni en 2012. Así, si hay una segunda ronda, incluso en el caso probable de que sea uno de los dos finalistas, teme que los partidarios de los seis perdedores se unan detrás de su rival para derrotarlo.

Tanto el actual presidente del partido Isaac Herzog como el diputado Omer Bar-Lev podrían derrotar a Peretz en la segunda ronda de esta manera, dijeron activistas. Pero un partido de Peretz con el ex ministro Avi Gabbay o el diputado Erel Margalit probablemente estaría mucho más cerca de ganar, agregaron.

En los últimos días, algunos activistas trataron de persuadir a varios candidatos de retirarse y unirse detrás de una persona que podría derrotar a Peretz en la primera ronda. Pero ese esfuerzo fracasó.

Las encuestas comisionadas por los candidatos se contradicen entre sí, lo que hace difícil evaluar el verdadero estado de la carrera. Pero la mayoría muestran a Peretz colocándose primero por un margen considerable en la primera ronda. Uno incluso predijo que obtendría el 36 por ciento de los votos – casi lo suficiente para evitar una segunda ronda.

La carrera de Herzog

Herzog celebró un mitin final con cientos de seguidores en Rishon Letzion. Él cree que su posición se ha fortalecido notablemente en las últimas dos semanas y que se convertirá en el primer líder laborista en años en ganar la reelección. Aunque ha sido despreciado por muchos miembros del partido por sus intentos de unirse al gobierno de Netanyahu y su debilidad como líder de la oposición, una reciente serie de artículos en Haaretz que reveló su papel en los esfuerzos internacionales para lanzar un proceso de paz regional puede haber mejorado su imagen.

“Durante muchos meses, absorbí las críticas de los colegas del partido y en la calle”, dijo. “Pero yo creía que estábamos enfrentando una oportunidad histórica. Me pongo exactamente donde debería estar el Partido Laborista, dispuesto a aceptar cualquier oportunidad de paz”.

Sin embargo, muchos activistas quieren elegir a Herzog sólo para reemplazarlo con otro líder más carismático. Herzog prometió establecer un boleto común de partidos de centro izquierda cuyo líder sería elegido en una primaria abierta. La semana pasada, activistas del partido estaban susurrando sobre la posibilidad de coronar al ex primer ministro Ehud Barak de esta manera.

“Un voto para Herzog es un voto de desconfianza en la galería existente”, dijo un activista que está considerando respaldar al titular. “Me he reunido con todos los candidatos. Ninguno de ellos nos llevará a la Oficina del Primer Ministro. Herzog promete al menos que habrá otra carrera por el liderazgo del bloque centrista, que ofrece una apertura para la esperanza”.

“¿Quién hubiera creído?”, agregó un prominente diputado laborista que pidió permanecer en el anonimato, “¿Que Herzog, que hace apenas un mes fue considerado un caballo muerto, es probable que se encuentre reelegido?”

Pero las fuentes de la Knéset dijeron que Gabbay también ha aumentado su imagen desde que Amiram Levin se retiró el fin de semana y lanzó su apoyo a Gabbay. Una encuesta, no encargada por Gabbay, incluso le mostró delante de Peretz, ya que muchos votantes lo consideran alguien que podría cambiar la imagen del partido.

Por otra parte, Margalit ha aumentado el apoyo entre los activistas de izquierda por sólo unos pocos cientos de votos.

Otra cuestión que surge de la primaria es el destino de la relación del laborismo con Hatnuá. En las últimas elecciones, los dos partidos corrieron con un boleto común llamado Campo Sionista, y si Herzog gana, esta asociación probablemente continuará, dada su promesa de formar un amplio boleto de centro-izquierda. Pero una victoria de Peretz probablemente terminaría con esa alianza, dadas sus diferencias personales y políticas con la presidenta de Hatnuá, Tzipi Livni.

De cualquier manera, con más de 50.000 votantes elegibles, las pequeñas diferencias entre los candidatos significan que el resultado puede depender en gran medida de su capacidad para conseguir que sus partidarios acudan a las urnas el próximo martes.