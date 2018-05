“Ningún demócrata fue invitado a la apertura de la embajada”

Los miembros demócratas del influyente Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes enviaron una carta al embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, expresando su preocupación por un “esfuerzo peligroso por politizar la relación entre los EE.UU. e Israel”.

La carta con fecha del 28 de mayo fue reportada por primera vez por el sitio web Jewish Insider.

Los seis miembros del comité sostienen en la carta que, contrariamente a lo que dijo Friedman en una entrevista con el sitio Axios la semana pasada, la Casa Blanca no invitó a nadie demócrata del Congreso en la ceremonia de transferencia de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén a principios de este mes.

“Creemos que es esencial que usted, como diplomático estadounidense, tenga todos los datos para que las interacciones con su gobierno anfitrión israelí no dejen una impresión equivocada”, decía la carta. “Lamentaría profundamente si el gobierno de Israel tuviera la impresión errónea de que los legisladores demócratas decidieron no asistir al evento”.

En ocasiones anteriores de importancia para los Estados Unidos e Israel, señaló la carta, la Casa Blanca organizó la participación de ambos partidos.

La carta fue firmada por Eliot Engel, Ted Deutch, Brad Sherman y Brad Schneider, así como Albio Sires y Tom Suozzi.

La carta pedía a Friedman que proporcionara al comité de la Cámara cualquier comunicación que recibiera o enviara con respecto a la participación de dignatarios estadounidenses en los eventos de la embajada.