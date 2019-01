Netanyahu y Piñera destacan la apertura de vuelos directos entre Israel y Chile

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunió en Brasilia con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y saludó la apertura de una ruta directa entre Santiago de Chile e Israel. Los líderes acordaron que trabajarán para promover vuelos directos a Israel a través del continente africano, para acortar las horas de vuelo. También discutieron profundizar los lazos económicos.

Piñera manifestó que aprovechó la investidura del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro para tener reuniones bilaterales con el primer ministro de Israel y con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza.

Sobre su conversación con Netanyahu, explicó que Chile está interesado en un acuerdo de cooperación que le permita aprovechar la tecnología ya desarrollada por Israel en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial y, principalmente, aprovechamiento de recursos hídricos.

PM Netanyahu met with Chilean President Sebastian Pińera and welcomed opening of a direct route from Santiago to Israel. The leaders agreed to work together to advance direct flights to Israel via Africa thus shortening travel time and discussed deepening bilateral trade links. pic.twitter.com/n5p0WIgWET

