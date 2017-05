Netanyahu viaja a EE.UU. para garantizar la gobernabilidad

Si durante los ocho años de la administración Obama, el primer ministro Biniamín Netanyahu, se sirvió de su dura política contra la construcción de asentamientos y de sus reiteradas muestras de antipatía diplomática, para cohesionar su coalición de derecha el desafío que plantea su viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump sigue siendo el mismo –mantener a la tropa tranquila y asegurar la gobernabilidad.

Las muestras de simpatía de la actual administración y su giro más tolerante hacia los asentamientos, envalentonaron a los miembros de derecha de la coalición, lo que pone al primer ministro en aprietos.

Miembros del Likud –excepto los leales Yuval Steinitz y Tzaji Hanegbi- se enfervorizaron ante la nueva situación junto con el partido Habait Hayehudí y hablan de anexionar los bloques de asentamientos y de olvidar la solución de dos Estados, como si no harían falta más las negociaciones de paz con los palestinos. Se unen en el coro los diputados Miri Regev, Zeev Elkin (Likud), Naftali Bennett, Ayelet Shaked, Bezalel Smotrich (Habait Hayehudí).

Una importante entrevista que realizó a Donald Trump el periódico gratuito Israel Hayom, reconocido por su oficialismo, sirvió como advertencia a los miembros de la derecha ya que matizó, que si bien, no considera a los asentamientos un obstáculo para la paz, no ayudan a las negociaciones. “Cada vez que agarras más tierras, quedan menos tierras. No soy alguien que cree que construyendo más asentamientos se logrará la paz”, se encargó de enfatizar el presidente norteamericano.

Netanyahu realizó una reunión con los ministros antes de viajar a Washington, en la que les advirtió bajar el tono triunfalista y evitar declaraciones que podrían enojar al presidente Trump, dado su “carácter temperamental”. Esta declaración que fue filtrada a la prensa, muestra que Netanyahu está más preocupado por hacer malabares políticos entre la actual administración Trump y su coalición, antes que llevar una propuesta concreta con posibles soluciones.

Uno de los puntos que Netanyahu sin duda lleva en su agenda y que no genera tantos dolores de cabeza como la cuestión de los asentamientos y las negociaciones de paz, es el acuerdo nuclear con Irán. La administración Trump muestra un discurso mucho más serio hacia el régimen de los ayatollahs y sus violaciones del tratado nuclear, que prohíbe realizar ensayos con misiles como lo ha hecho en las últimas semanas. Probablemente el primer ministro vuelva con acuerdos comunes relativos a una mayor vigilancia del cumplimiento del acuerdo nuclear por parte de la teocracia chiíta y con la reinstalación de la centralidad del tema Irán en su agenda.