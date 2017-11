Netanyahu pide el indulto del soldado Elor Azaria

El primer ministro Biniamín Netanyahu se unió a una lista de legisladores que firmaron una carta en la que apela al presidente Reuven Rivlin para que reconsidere el indulto del ex soldado Elor Azaria, condenado a 18 meses de prisión por homicidio involuntario por dispararle a un terrorista neutralizado.

Además del primer ministro, los ministros Avigdor Lieberman, Ayelet Shaked, Zeev Elkin y Haim Katz firmaron la carta también.

Las fuentes dentro de la Residencia del Presidente respondieron que todavía no habían recibido la carta y prometieron que recibiría la respuesta apropiada una vez que la revisen. Sin embargo, las fuentes dijeron que “las solicitudes de indultos solo se aceptan de la persona en cuestión, sus abogados o parientes de primer grado”.

“Además, es importante recordar que según una política de indultos de larga data, solo se puede solicitar el indulto seis meses después de la decisión del presidente sobre la solicitud anterior, a menos que se produzca un cambio significativo en las circunstancias”, aclararon las fuentes. .

El presidente Rivlin rechazó la solicitud de indulto de Azaria la semana pasada. “El presidente concluyó que teniendo en cuenta todas las consideraciones… un alivio adicional de su sentencia dañaría la resistencia a las Fuerzas de Defensa de Israel y al Estado de Israel”, escribió Rivlin en una carta a Azaria explicando su decisión.

“Los valores de las Fuerzas de Defensa de Israel, y entre ellos la Pureza de las Armas, son la base de la fortaleza de las Fuerzas de Defensa de Israel, y siempre han sido fuertes para nosotros en la justa lucha por nuestro derecho a un hogar nacional seguro, y en la construcción de una sociedad robusta”, continuó la carta.

Azaria presentó su pedido hace un mes, diciéndole al presidente: “Desafortunadamente no recibí un juicio justo. Así es como me siento y nada puede cambiarlo. En cualquier caso, pido una medida de justicia y misericordia, la esencia del perdón presidencial, de Su Excelencia el Presidente en esta solicitud”.

Azaria también se refirió a las afirmaciones de que nunca había expresado remordimiento por sus acciones. “He leído y escuchado reacciones a mi decisión de no expresar remordimiento por dispararle al terrorista. Eso no es exacto: si supiera con certeza, durante esos segundos tensos en la escena, que el terrorista no preparaba una trampa, no lo hubiera disparado en absoluto. Por lo tanto, y en retrospectiva, disparar al terrorista fue un error operacional”, dijo la carta de Azaria a Rivlin.

El primer ministro Netanyahu, que anteriormente estuvo alineado con las críticas del accionar de Azaria, que fueron impopulares, decidió apostar una vez más a una línea en la que importa más la imagen que las instituciones.