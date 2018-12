Netanyahu: “No renunciaré aunque sea llamado a declarar por el fiscal general”

En una rueda de prensa desde Brasil, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha aclarado que no renunciará a su cargo incluso si es llamado a declarar antes de las elecciones por los casos en los que está siendo investigado.

“No creo que salga nada de eso (las acusaciones en su contra). En segundo lugar, Israel es un país regido por la ley y la ley no exige que un primer ministro renuncie en caso de ser llamado a declarar. En tercer lugar, el proceso de audiencia no se acaba hasta que no escuchen mi lado, por lo cual no es lógico empezar un proceso de audiencias antes de las elecciones si no pueden terminarlo hasta las elecciones”, argumentó Netanyahu.

“Si echan a un primer ministro y después en el proceso de audiencias cierran el caso, sería un absurdo”, explicó Netanyahu. “No tengo forma de influir en esto. Tengo la posibilidad de influir para que los ciudadanos vayan a las urnas y digan: ‘Nosotros decidimos quién será el próximo primer ministro'”.

El mandatario israelí también se refirió al partido de “La Nueva Derecha” creado por Ayelet Shaked y Naftali Bennett: “Hay dos peligros con la creación de este nuevo partido: uno es que destruyan al bloque de la derecha y lo dividan en fragmentos que no pasen el umbral mínimo. El segundo peligro es que nadie sabe qué harán con los mandatos que reciban. Ellos ya tuvieron un ‘pacto de hermanos’ con la izquierda, con Yair Lapid, y pueden fácilmente hacer que los votos de la derecha pasen a la izquierda. El que quiere un gobierno de derecha y quiere votar de forma segura – que vote por el Likud bajo mi liderazgo”.

Sobre Benny Gantz, que según las encuestas parece ser el único candidato capaz de competir por el puesto de primer ministro con Netanyahu, el mandatario israelí dijo: “Tengo experiencia de vida, de mi experiencia les digo, quien dice que no sabe si es de derecha o de izquierda – es de izquierda”.