Netanyahu: No renunciaré aunque el Fiscal General anuncie su intención de imputarme  

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, manifestó en una conferencia de prensa en Brasil que no renunciará aunque el Fiscal General, Avichay Mandelblit, anuncie su intención de presentar cargos en su contra por corrupción.

“Muchos en los medios de comunicación querían que yo renunciara antes de las elecciones de 1996. No voy a renunciar por tres motivos: el primero es que de eso no saldrá nada; el segundo, porque el primer ministro no tiene que renunciar si es que hay una audiencia y hay que escuchar su lado. En las democracias, los gobiernos son derrocados en las urnas”, respondió Netanyahu a preguntas formuladas por los periodistas.

“Desde que fui elegido, me dijeron que este era mi último mandato. Ni los políticos ni los analistas deciden; sino que son los ciudadanos los que deciden, y ellos piensan distinto”, añadió el primer ministro. “El Estado de Israel está en medio de una enorme turbulencia internacional y nosotros guiaremos dentro de ella al país y lo convertiremos en una potencia mundial”.

También se refirió a las preguntas sobre sus dichos años contra el ex primer ministro, Ehud Olmert, según los cuales éste debía renunciar debido a las sospechas en su contra.

Hace diez años, Netanyahu dijo sobre el entonces primer ministro Olmert que estaba “hasta el cuello” de denuncias por corrupción y que no tenía “mandato moral o público para tomar decisiones trascendentales para el Estado de Israel” y que existía la preocupación de que pudiese estar motivado por “intereses personales”.

Netanyahu respondió que las situaciones no son comparables y que sus palabras se referían al programa político o a las medidas políticas que Olmert intentaba implementar de cara a las elecciones. “No dije que debía renunciar…dije que no podía iniciar un programa político importante en vísperas de las elecciones… y mantengo esa opinión. No tengo intenciones de iniciar una iniciativa política importante en vísperas de las elecciones”.

Con respecto a la audiencia judicial si el Fiscal General (y asesor jurídico del Gobierno) decide presentar cargos en su contra, Netanyahu respondió que: “Israel es un país donde impera la ley, y la ley no requiere que el primer ministro renuncie durante el proceso de audiencia”, expresó.

Si el Fiscal General resuelve presentar cargos en contra de Netanyahu, deberá anunciar el procesamiento después de una audiencia, luego de la cual se puede completar un acta de acusación para elevar a los tribunales.

La ley requiere que el Fiscal General le ofrezca una audiencia al sospechoso antes de decidir finalmente imputarlo. Netanyahu manifestó que esto existe precisamente para que se pueda escuchar el lado de la historia del sospechoso. “La audiencia no termina hasta que se escuche mi descargo”, aseveró.

“Y por lo tanto, no es lógico abrir un proceso de audiencia antes de las elecciones si no se puede terminarlo antes de las elecciones”.

“Imaginen que pasaría si se echa a un primer ministro antes de completar el proceso de audiencia, y al final de la audiencia se decide cerrar el caso”, puntualizó. “Sería absurdo y un terrible golpe a la democracia”.

“En una democracia, los líderes son elegidos mediante el voto, no a través de procesos legales completados parcialmente”, añadió.

El primer ministro, también se refirió a las sospechas en su contra en el Caso Bezeq-Walla, y aseveró: “No concedí ningún favor especial. Ratifiqué las decisiones de tres reguladores y las aprobé en base a una decisión profesional. [El accionista principal de Bezeq, Shaul] Elovitch no recibió favores. Pagó millones. Eso quebró el monopolio de Bezeq en el mercado de las comunicaciones por cable”.