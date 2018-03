Netanyahu: No he visto aún el plan de paz de EEUU

El primer ministro, Biniamín Netanyahu, manifestó que aún no ha visto el plan de paz estadounidense y que tampoco le han mostrado un cronograma para la publicación del mismo.

El titular del Ejecutivo aseveró además que la posibilidad de anexión israelí de ciertas áreas de Judea y Samaria (Cisjordania) no surgió durante su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca.

“No podemos mantener una negociación con alguien que no quiere venir a la mesa”, agregó Netanyahu, refiriéndose a los palestinos.

Netanyahu expresó que la situación deseada es que los palestinos quieran resolver el conflicto, pero añadió: “¿Es esta la situación? No lo sé”.

El primer ministro acusó a los palestinos de “tratar de escapar de las negociaciones, o al menos no están exactamente apresurándose hacia la mesa [de negociación]”.

Durante su encuentro con Trump, Netanyahu se escuchó más optimista sobre el proceso de paz, señalando que “los árabes nunca han estado más cerca de Israel; Israel nunca ha estado más cerca de los estados árabes. Y también buscamos ampliar esa paz a los palestinos”.

Trump también se vio confiado de las posibilidades de alcanzar la paz señalando que “si podemos hacer la paz entre Israel y los palestinos sería una gran cosa para el mundo, para este país, y para todos”.

El presidente estadounidense insistió que al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel; “Hemos sacado [la disputa sobre Jerusalén] fuera de la mesa. Por lo tanto, esto nos da una oportunidad real para la paz”.

Trump también dijo: “creo que lo palestinos quieren volver a la mesa [de negociaciones]. Si no, no habrá paz. Esa es también una posibilidad. No estoy diciendo que eso vaya a pasar”.

Trump, afirmó que podría regresar a Jerusalén en mayo, para la inauguración de la embajada norteamericana en la ciudad santa en coincidencia con el 70 aniversario del Estado de Israel.

Sentado junto Netanyahu, en el Salón Oval, le preguntaron al presidente estadounidense si viajaría a Israel para la ceremonia inaugural de la nueva sede diplomática, casi un año después de su primer visita a Jerusalén como presidente.

“Podría. Podría. Estamos pensando en que vaya. Si puedo, iré”, indicó Trump al recibir a Netanyahu.

“Vamos a construir (la embajada) muy rápido y muy barato”, presumió Trump. El mandatario norteamericano reveló que le propusieron un proyecto de mil millones de dólares para la edificación de la nueva sede diplomática; pero que decidió que se gastarán solamente 250 mil dólares.

La embajada estará ubicada inicialmente en el barrio de Arnona, en el sur de Jerusalén, en el complejo que actualmente alberga al Consulado General de EE.UU., y al principio su personal estará integrado por el embajador y un pequeño equipo.