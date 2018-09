Netanyahu: “Los gobiernos occidentales deben unirse al esfuerzo de Trump contra el régimen terrorista de Teherán”

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu, comenzó la reunión de gabinete, haciendo las siguientes observaciones: “Estados Unidos tomó la decisión correcta cuando decidió cerrar las oficinas de la OLP en Washington”, manifestó el Primer Ministro. “Los palestinos se niegan a entablar negociaciones con Israel incluso cuando atacan a Israel con declaraciones falsas en foros internacionales”. “Israel aprecia la decisión de la administración Trump y respalda las acciones estadounidenses que están diseñadas para dejar en claro a los palestinos que la negativa de entablar negociaciones con Israel y los ataques desenfrenados contra el país no sólo no impulsarán a la paz, sino que ciertamente no mejorarán las cosas para los palestinos”, agregó Netanyahu.

Benjamín Netanyahu remarcó, asimismo, el 17avo aniversario del ataque terrorista del 9 de septiembre, “ayer se cumplieron 17 años desde el terrible ataque terrorista contra el pueblo estadounidense a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono en Washington”, dijo el Primer Ministro y continuó diciendo “esta operación fue llevada a cabo por Al-Qaida, aunque Irán también promociona al terrorismo internacional”.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, expresó que el mundo está siendo desafiado por el Islam radical. Los chiítas radicales por un lado liderados por Irán y los sunitas radicales liderados por Daesh (ISIS), pero manifestó que ambos tienen un solo objetivo: eliminar a las sociedades libres, eliminar a Israel y finalmente eliminar a Occidente todo.

El Primer Ministro continuó diciendo “ha llegado el momento de que el mundo se una en la lucha contra las organizaciones terroristas”.

“Lo está haciendo hasta cierto punto contra el grupo terrorista ISIS, pero no lo está haciendo contra Irán. Por el contrario, lo que estamos viendo es que mientras Irán envía células terroristas a Europa, los líderes europeos están apaciguando y reconciliándose con Irán, esto es inaceptable”, continuó.

“El apaciguamiento de Irán alimenta el ataque implacable contra los valores y la seguridad de las sociedades libres, y ha llegado el momento de que los gobiernos occidentales se unan al fuerte y claro esfuerzo de la administración Trump contra el régimen terrorista en Teherán”.