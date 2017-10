Netanyahu lamenta que el gobierno no estuvo en el acto por los caídos de la guerra de Iom Kipur

El primer ministro Biniamín Netanyahu se disculpó por no enviar a ningún representante del gobierno para asistir al servicio conmemorativo de los soldados muertos en la guerra de Iom Kipur celebrada en el cementerio militar de Monte Herzl en Jerusalén.

El servicio fue atendido por el presidente Reuven Rivlin y el legislador Hilik Bar (Campo Sionista) como representantes del estado.

“Me disculpo por el hecho de que ningún representante del gobierno asistió al servicio conmemorativo de los soldados caídos de la guerra de Iom Kipur, lo cual es un lamentable error y pido disculpas sinceramente a las familias afligidas”, dijo Netanyahu.

“He dado instrucciones a la Secretaría del Gobierno para que, a partir de ahora, un representante del gobierno esté presente en todas las ceremonias de los soldados caídos de Israel, un deber de una magnitud sin igual para nuestros seres queridos que cayeron en la batalla por defender la vida”, añadió el ministro.

También estuvieron presentes el juez de la Corte Suprema David Mintz, el general Eyal Zamir y las familias de los caídos.

Una declaración emitida por el Ministerio de Defensa, sin embargo, refutó la acusación de que un funcionario del gobierno tenía que estar presente en dicha ceremonia.

“Según las reglas del protocolo, la ceremonia conmemorativa oficial para la guerra del Iom Kipur, que se llevó a cabo esta mañana en el Salón conmemorativo, requiere la presencia de un representante del estado, que fue representado en la ceremonia por Su Excelencia el Presidente de Israel Reuven Rivlin y Vicepresidente de la Knéset Yehiel (Hilik) Bar”, dice el comunicado.

“Además, altos representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel, la Policía de Israel, el Ministerio de Defensa, la Corte Suprema y las organizaciones de familias en duelo asistieron a la ceremonia”, continuó el comunicado.

A pesar de que el protocolo se cumplió para la ceremonia, el ex primer ministro Ehud Barak fustigó al gobierno en su cuenta de Twitter. “Es vergonzoso y exasperante. Es una profanación a la memoria de los guerreros caídos ¿Dónde están Bibi y sus ministros? ¿En alguna ceremonia en Gush Etzion? (en alusión al acto del jubileo de los asentamientos celebrado días atrás, N. de R.), ¿Socavando la autoridad de la Corte Suprema? Qué moral tan baja, es tiempo de que renuncie.”

“Un gobierno que no respeta el pasado, sufre de un mediocre presente y espera una caída en el futuro”, agregó el presidente del Partido Laborista, Avi Gabbay, en su página de Facebook.

“La batalla aún no ha terminado. La motivación para los soldados de combate entre los nuevos conscriptos es un desafío nacional. La supervivencia de la nación se basa en su resistencia y nuestra resistencia se basa en la excelencia y la moralidad, la determinación, tratando de resolver un conflicto, con la pureza de armas. Estos valores, esta fuerza, han ayudado a cambiar el rumbo de la batalla y someter a nuestros enemigos”, dijo el presidente Rivlin durante su discurso en la ceremonia.