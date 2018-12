Netanyahu: “Es posible que Israel tenga que operar dentro del Líbano”

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, manifestó que existe la “posibilidad razonable de que tengamos que operar en el Líbano” en el marco de la “Operación Escudo del Norte” de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para descubrir y destruir los túneles transfronterizos que ha cavado el grupo terrorista Hezbollah y penetran en Israel.

“Estamos negando a nuestros enemigos el arma de los túneles de una manera sistemática y decidida, y haremos lo que sea necesario”, destacó Netanyahu ante veinticinco embajadores extranjeros en una reunión informativa en la Alta Galilea. “Esta operación apenas está comenzando, pero cuando termine, el arma del túnel en la que Hezbollah invirtió ya no será efectiva”.

“Cualquiera que nos ataque, será responsable del derramamiento de su propia sangre. Hezbollah y Hamas lo saben”, agregó.

“Les dije a los embajadores que deben condenar inequívocamente la agresión y aumentar las sanciones contra estos elementos (Hezbollah y Hamas)”, manifestó el primer ministro más tarde a los periodistas.

Netanyahu afirmó que Israel exigirá una respuesta a la comunidad internacional durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha sido convocada por la delegación israelí.

El primer ministro confirmó que la Operación Escudo del Norte fue en parte la razón por la cual el Gabinete de Seguridad decidió buscar un acuerdo con Hamas en Gaza tras la última escalada, en la que los grupos terroristas palestinos que controlan la Franja lanzaron alrededor de 500 cohetes contra Israel.

“Nos estamos preparando en todos los frentes, y yo determinaré el momento (para combatir) en cada frente. No pueden hacer nada porque los neutralizamos. Es una de las razones por las que no fuimos a una operación en Gaza; pero no es la única razón”, enfatizó.

Un alto oficial de inteligencia israelí explicó que Netanyahu decidió recorrer el área de la operación con los embajadores “para crear la legitimidad diplomática para una mayor acción en el futuro, siempre y cuando la necesitemos”.

“Estamos tratando de deslegitimar a Hezbollah”, destacó. “Ellos se infiltraron en nuestro territorio. Estamos convocando al Consejo de Seguridad para el fin de semana o principios de la próxima semana, y comenzaremos a aplicar la misma presión que ejercemos sobre Hamas, no solo contra los túneles, sino también para dejar en claro que se trata de una organización terrorista que está aquí para asesinar a civiles”.

El oficial subrayó que las FDI optaron por iniciar la operación en la frontera libanesa ahora para evitar que Hezbollah se enterase antes de tiempo. “Si Hezbollah hubiera descubierto lo que sabemos (sobre los túneles), podrían haber acelerado los esfuerzos para llevar a cabo un secuestro. No queríamos llegar a una situación en la que se infiltraran y capturaran a un soldado o un civil”, añadió.

El funcionario también indicó que la presencia rusa en la frontera entre Siria y el Líbano está frenando significativamente los esfuerzos de Hezbollah para convertir sus cohetes aleatorios o estadísticos en misiles guiados de precisión. “Estamos siguiendo un plan que los expone y los priva de sus sitios de conversión para tal armamento. Han sido neutralizados y eliminados con meras palabras”, aseguró. “Si Irán intenta transferir tales armas al Líbano, el Estado del Líbano se meterá en un gran lío”.

Además, “según el plan de Nasrallah para desarrollar armas precisas, se suponía que ellos ya deberían tener miles de misiles precisos. En realidad, solo tienen decenas”, puntualizó el alto oficial. “Eso ocurrió porque interrumpimos sus operaciones”.

Sin embargo, el principal enemigo de Israel sigue siendo Irán. “El resultado de nuestras operaciones en Siria es una caída en el orden de batalla (iraní) allí. Actuamos contra las milicias iraníes y explotamos sus bases”, añadió. “Como resultado del régimen de sanciones contra Irán, su flujo de efectivos se redujo en decenas de por cientos”.

Irán también tiene túneles, reveló. “Los túneles son amplios y el objetivo es tener batallones, grandes fuerzas, que se infiltren en el territorio israelí, lanzar una matanza y apoderarse de las comunidades”.