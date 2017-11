Netanyahu es interrogado por quinta vez

Se espera que el primer ministro Biniamín Netanyahu sea interrogado en su residencia hoy sobre un caso de corrupción conocido en Israel como el Caso 1000, que involucra regalos ilícitos que supuestamente Netanyahu recibió del empresario Arnon Milchan, y el Caso 2000, sobre acuerdos clandestinos supuestamente alcanzados entre Netanyahu y el dueño y editor de Yedioth Ahronoth Arnon Mozes.

Además, también será la primera investigación del primer ministro desde que su ex jefe de gabinete Ari Harow firmó un acuerdo de testigo estatal. También es probable que Netanyahu sea interrogado sobre el asunto de los submarinos, aunque no como sospechoso, sino simplemente para dar testimonio.

El caso de los submarinos alega que altos funcionarios militares y gubernamentales israelíes recibieron pagos ilegales de la compañía alemana ThyssenKrupp, que suministró los seis submarinos a las Fuerzas de Defensa de Israel, con la intención de influir en las licitaciones para construir buques de superficie y submarinos para la armada israelí a favor de la compañía.

La policía se ha quejado recientemente sobre la dificultad de coordinar un momento y lugar para interrogar al primer ministro, y han ido tan lejos como para afirmar que estaba “jugando con el tiempo”.

“Parece que alguien del otro lado está bien con la investigación rezagada”, dijeron fuentes policiales en privado.

Netanyahu y sus asociados, por otro lado, mantuvieron su estribillo de “No habrá nada, porque no había nada”.

El embajador de Israel en los Estados Unidos, Ron Dermer, fue citado por la policía recientemente para testificar en la investigación de regalos ilícitos contra Netanyahu, informó Canal 2.

Dermer, quien es considerado un asociado cercano de Netanyahu, fue interrogado sobre supuestos intentos que hizo, a pedido del primer ministro, de conseguir que el entonces secretario de Estado de los EE. UU., John Kerry, ayudara a organizar una visa estadounidense para el multimillonario Arnon Milchan, quien presuntamente abasteció a Netanyahu y su esposa, Sara, con regalos por valor de cientos de miles de shekels durante años.

Comentando sobre la acusación de la visa, los asociados del primer ministro dijeron, “La reciente avalancha de filtraciones tendenciosas e ilegales continúa, esta vez intentando manchar al primer ministro únicamente por llevar a cabo su deber de conservar la seguridad de Israel”.

Otra persona que proporcionó testimonio a la policía fue el multimillonario indio Ratan Tata. Se alega que Milchan se contactó con Netanyahu hace nueve años con la idea de crear una zona de libre comercio en la frontera jordana, una iniciativa en la que Ratan fue su compañero, pero la idea nunca se concretó.