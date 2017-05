Netanyahu defiende a Trump por su omisión de los judíos en su declaración en el Día del Holocausto

El primer ministro Biniamín Netanyahu defendió la polémica omisión de los judíos en la declaración emitida por el presidente Donald Trump para el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, argumentando que las quejas de la comunidad judía estadounidense sobre el asunto están “equivocadas”.

Durante una conferencia de prensa con los reporteros después de su primera reunión en la Casa Blanca, Netanyahu elogió a Trump como un aliado firme de Israel y el mejor amigo que el pueblo judío podría desear.

“No hay duda de que el presidente y su equipo entienden muy bien la importancia del Holocausto como un intento de aniquilar al pueblo judío, y que aprecian plenamente la centralidad del Holocausto en la vida judía”, dijo a periodistas israelíes e internacionales en La Casa Blair, la prestigiosa residencia de la administración para dignatarios visitantes. Netanyahu eludió con esta declaración que la centralidad del Holocausto judío es universal y no se limita a la comunidad judía.

Cuando se le dijo que prácticamente toda la comunidad judía estadounidense expresaba su decepción, preocupación y en algunos casos enojo por el hecho de que la Casa Blanca no sólo omitiera mencionar a los judíos como las víctimas del genocidio nazi en la declaración sino que más tarde duplicó su omisión, insistiendo en que otras personas también sufrieron durante el Holocausto, Netanyahu reaccionó con desdén.

Dijo que no planteó el tema durante su reunión con Trump, pero que sus ayudantes estudiaron la cuestión “hace un tiempo” y estaban completamente convencidos de que no había que plantear objeciones.

“Este hombre es un gran amigo del pueblo judío y del Estado de Israel, no hay duda de esto”, dijo Netanyahu, agregando que las preocupaciones y condenas expresadas por los grupos judíos estadounidenses “están fuera de lugar”.

“En el transcurso de mi vida he conocido a muchos presidentes [estadounidenses] diferentes”, manifestó Netanyahu. “Sobre la base de este primer encuentro [con Trump] puedo decir que no tuvimos un amigo mayor que el presidente Trump”.

Trump respondió hablando del “tremendo entusiasmo” acerca de su victoria electoral antes de abordar parcialmente las acusaciones. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detener el racismo a fuego lento y todo lo que está pasando. En cuanto a la comunidad judía, tengo tantos amigos judíos, incluso una hija, un yerno y tres hermosos nietos judíos”, respondió.

Prácticamente todos los grupos judío-estadounidenses denunciaron la declaración de la Casa Blanca el 27 de enero -que honró a “víctimas, supervivientes, héroes del Holocausto” pero no mencionó que estaba dirigida específicamente al pueblo judío- y su posterior negativa a corregirlo. Incluso la Coalición Judía Republicana y la Organización Sionista de Estados Unidos criticaron la forma en que la administración manejó el asunto, aunque una excepción notable al coro de condena fue el Congreso Judío Mundial, que declaró que “conmemora apropiadamente” a las víctimas de la guerra.