Netanyahu arremete contra Alemania

Pablo Sklarevich

Las organizaciones no gubernamentales de izquierda “Romper el Silencio” y “B’tselem” no podían haberse imaginado ni siquiera en sus mejores sueños una campaña publicitaria más grande y exitosa que las que les acaba de hacer el primer ministro, Biniamín Netanyahu. Y además, gratis…

Si el titular del Ejecutivo quería encumbrar a esos dos intrascendentes organismos a la arena internacional con el estatus de “manzana de la discordia” entre Jerusalén y Berlín, entonces, se puede decir que lo ha logrado.

A lo mejor, en un ataque de vanidad, se ha olvidado que Alemania, el país más importante de la Unión Europea, ha servido fielmente al Estado judío como su escudo en el viejo continente. Y no sólo en el ámbito diplomático.

De hecho, Berlín ha aprobado la venta (y en parte la ha subsidiado) a Israel de submarinos de última generación, haciendo alevosamente la vista gorda a las modificaciones, que según los informes, permiten colocar en los mismos misiles Popeye, fabricados por la empresa israelí Rafael, con capacidad para portar ojivas nucleares. Los analistas militares sugieren que, con esas modificaciones, estos submarinos le ofrecen a Israel la capacidad de un devastador segundo golpe si fuera atacado nuclearmente por Irán.

¿Cuál era el objetivo del primer ministro al arremeter contra el funcionario germano? ¿Estaba buscando con esa actitud populista ganarse otro puñado de votos de derecha o se trató de un acto reflejo arropado por la miopía y la negligencia política?

Imponerle un ultimátum al ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, de visita en el país, podría llegar a ser una idea tan brillante como escupir hacia arriba.

¿No tiene suficientes enemigos Israel como para buscarse una confrontación diplomática superflua con un país aliado?

Probablemente, el perjuicio que son capaces de hacerle al Estado judío sus propios dirigentes con actitudes descabelladas supera con creces el presunto daño que pueden provocar esos pequeños grupos de izquierda, por más molestos que puedan parecer.