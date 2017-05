Netanyahu amenaza con usar el polígrafo a los ministros

El jefe de gabinete del primer ministro condenó duramente una serie de filtraciones de información que salieron de reuniones de alto nivel antes del viaje de Biniamín Netanyahu a Estados Unidos, amenazando con verificar a los ministros con un detector de mentiras.

El gobierno “considerará el uso de polígrafos” para asegurar que los debates internos no se filtren de los órganos de toma de decisiones de seguridad más sensibles de Israel, informó Yoav Horowitz a periodistas acompañando al primer ministro a Washington.

El domingo, Netanyahu convocó al gabinete de seguridad para una discusión de cuatro horas para formular la política de Israel sobre Irán, Siria y los palestinos.

“Es imposible trabajar de esta manera”, dijo Horowitz, argumentando que cualquier fuga – incluso si a primera vista podría parecer inofensiva – daña el interés de seguridad israelí.

Las fugas de informaciones de ministros y otros a la prensa son comunes, mientras los políticos juegan para imprimir su narrativa sobre varios temas. Según el canal 2, el primer ministro dijo a los ministros que el gobierno de Trump, aunque más amigable que el gobierno de Obama, no toleraría la construcción ilimitada en Cisjordania y Jerusalén Este.

Advirtió a los ministros que Israel debe comportarse cautamente y tener en cuenta la “personalidad” de Trump, dijo el reporte de la televisión.

La reunión fue una de las tres que tuvo con los ministros antes del viaje, mientras trataba de apaciguar la presión de la derecha para utilizar la visita a Trump para impulsar el aumento de la construcción de asentamientos, la anexión de los bloques de asentamientos de Cisjordania y un abandono a la solución de dos estados.

Netanyahu reveló detalles de su conversación telefónica con Trump el 22 de enero, en la que el presidente de Estados Unidos insistió en que los palestinos podrían ser obligados a hacer concesiones para la paz.

Citando a un funcionario familiarizado con los acontecimientos de la reunión, el diario Haaretz informó que Trump le pidió a Netanyahu que explicara cómo piensa el líder israelí actuar para lograr un acuerdo de paz definitivo.

Netanyahu le dijo que aunque apoya la solución de dos estados, no cree que los palestinos harán las concesiones requeridas. Trump respondió asegurando a Netanyahu que los palestinos serán flexibles.

“Ellos quieren, harán concesiones”, dijo Trump a Netanyahu, según el funcionario, quien solicitó el anonimato.

El primer ministro compartió detalles de la llamada telefónica con el gabinete de seguridad después que el ministro de Educación, Naftali Bennett, y la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, lo instaran a convencer a Trump de retirar el respaldo estadounidense a la solución de dos estados.

“Trump cree en un acuerdo y en las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos”, dijo el primer ministro en respuesta. “Debemos tener cuidado y no hacer cosas que harán que todo se derrumba. No debemos entrar en una confrontación con él”.