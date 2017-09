El primer ministro, Biniamín Netanyahu, manifestó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que los enemigos de Israel “se exponen a un peligro mortal”, y prometió que el Estado judío “se defenderá con toda la fuerza de nuestras armas” al pedir a la comunidad internacional que “arregle o anule” el acuerdo nuclear con Irán. El mandatario mencionó en su discurso las muchas áreas en las cuales numerosos países están colaborando con Israel, incluyendo la ciberseguridad, el agua y la tecnología. Netanyahu proclamó orgullosamente que el Estado judío está en medio de “una revolución, una revolución con respecto a la posición de Israel entre las naciones”, que atribuyó al hecho de que” muchos países de todo el mundo finalmente se han despertado y dado cuenta de lo que Israel puede hacer por ellos”. Cheap Fjallraven Kanken Big Esos países, proclamó con orgullo, “también reconocen las capacidades excepcionales de Israel en la lucha contra el terrorismo… Hemos salvado innumerables vidas. Puede que ustedes no lo sepan pero sus gobiernos sí lo saben”. Netanyahu criticó el acuerdo nuclear firmado con Irán, bajo el liderazgo del ex presidente norteamericano, Barack Obama, reiterando observaciones que hizo durante el discurso de la Asamblea General del año pasado de que en lugar de bloquear el camino de Irán hacia la bomba, el acuerdo nuclear “lo allanará”. El primer ministro indicó que Irán, “será capaz de fabricar muchas bombas, manteniendo el acuerdo”. Mens Air Jordan 9 Netanyahu prometió que Israel no permitirá nunca que Irán consiga afianzarse militarmente con bases en Siria o Líbano, para atacar desde allí la frontera norte de Israel y dijo que tenía un mensaje para el Líder Supremo [Alí Khameneí], el “dictador iraní”. Nike Free 5.0 Men

"La luz de Israel nunca se extinguirá", declaró enfáticamente el primer ministro, seguido de un aplauso entusiasta. "Aquellos que nos amenazan con aniquilarnos se ponen en peligro mortal, Israel se defenderá con toda la fuerza de nuestras armas y con todo el poder de nuestras convicciones". Netanyahu prometió que Israel "actuará para evitar que Irán produzca armas letales en Siria o Líbano para usarla contra nosotros", y advirtió a la comunidad internacional de que una "cortina de hierro iraní se está extendiendo a través del Oriente Medio". Netanyahu se dirigió entonces directamente al pueblo iraní, diciendo en persa: "Ustedes no son nuestros enemigos; ustedes son nuestros amigos". "Un día, mis amigos iraníes, estarán libre del diabólico régimen que los aterroriza, cuelga a los homosexuales, encarcela a periodistas, tortura a prisioneros políticos, y dispara contra mujeres inocentes como Neda Sultan, abandonándola ahogándose en su propia sangre sobre las calles de Teherán", añadió. "No he olvidado a Neda. Estoy seguro que ustedes tampoco". "Y cuando llegue finalmente el día de la liberación; la amistad entre nuestros dos antiguos pueblos prosperará de nuevo".

El primer ministro planteó la cuestión de la "cláusula de caducidad" del acuerdo nuclear iraní, señalándola como el componente más pernicioso que, según dijo, en pocos años verá el levantamiento de todas las restricciones a Irán, no a fuerza de una mejora de su "comportamiento", sino meramente "por un simple cambio en el calendario". "Advertí que cuando llegue esa caducidad, una sombra oscura se proyectará sobre todo el Oriente Medio y el mundo; porque Irán estará libre para enriquecer el uranio a escala industrial, colocándolo en el umbral de un arsenal masivo de armas nucleares", destacó Netanyahu. "Es por eso que dije hace dos años que el mayor peligro no es que Irán corra hacia una sola bomba rompiendo el acuerdo; sino que Irán sea capaz de construir muchas bombas manteniendo el acuerdo", reiteró. "En los últimos meses, todos hemos visto cuán peligroso es incluso que unas pocas armas nucleares puedan estar en manos de un pequeño régimen canalla. Ahora, imaginen el peligro de cientos de armas nucleares en manos de un vasto imperio islámico iraní, con misiles para lanzarlos desde cualquier parte del mundo". Refiriéndose al ejemplo de Corea del Norte, Netanyahu predijo que si no se abordaba la cláusula de caducidad, "si no hace nada, este acuerdo resultará exactamente de la misma manera". "Por sobre todo ", enfatizó Netanyahu," arreglar el acuerdo significa deshacerse de la cláusula de caducidad". "En más de treinta años de experiencia con la ONU, nunca escuché un discurso más audaz o más valiente", expresó Netanyahu sobre la declaración de Donald Trump, a quien elogió por ser el primer presidente estadounidense en llegar al "Kotel Hamarabí" o Muro Occidental (conocido en el mundo gentil como el Muro de los Lamentos) de Jerusalén. "El Presidente Trump se paró en el Muro Occidental… donde los templos del pueblo judío estuvieron por casi mil años y cuando el presidente tocó esas antiguas piedras, tocó nuestros corazones para siempre", aseveró el jefe del Gobierno israelí. Asimismo, Netanyahu ridiculizó una reciente resolución de la UNESCO que declaró la Ciudad Vieja de Hebrón -y con ella la Tumba de los Patriarcas- como Patrimonio Palestino de la Humanidad. Netanyahu destacó que es "peor que una noticias falsa. Es una historia falsa". "Es cierto que Abraham, el padre de Ismael e Isaac, está enterrado allí, pero también lo están Isaac, Jacob, Sara, Rebeca. Sarah es un nombre judío, por cierto: Sara, Rebeca y Leah.