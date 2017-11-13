Netanyahu a EEUU y Rusia: Israel continuará con sus ataques en Siria

El primer ministro, Biniamín Netanyahu, dijo que transmitió a Estados Unidos y Rusia el mensaje de que Israel seguirá realizando ataques aéreos en el sur de Siria.
El primer ministro manifestó que le dijo a “nuestros amigos en Washington” y a “nuestros amigos en Moscú” que Israel seguirá operando en el sur de Siria “de acuerdo con nuestro entendimiento y con nuestras necesidades de seguridad”.
Netanyahu describió la política de defensa de Israel como “la justa combinación de firmeza y responsabilidad”.
El anuncio fue efectuado durante el encuentro semanal de su agrupación política, Likud, tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Rusia y Jordania que se compromete a mantener a los combatientes extranjeros, es decir a los grupos terroristas patrocinados por Irán (Hezbollah, Guardia Revolucionaria de Irán, milicias chiís etc.) alejados de la frontera con Israel en los Altos del Golán.
Israel ha realizado numerosas incursiones aéreas contra los convoyes de armas destinados a Hezbollah en el Líbano, aunque raramente reconoce o confirma algún ataque en particular.
O NOME DA CIDADE DE SÃO PAULO QUE É O NOME DE JESUS CRISTO O PRESIDENTE DO BRASIL DESDE 2010 JUNHO E HOJE DIA 12/11/2017 A CIDADE PASSOU A CHAMAR TAMBÉM A CIDADE JEOVÁ ESTÁ ALI POIS A NOVA JERUSALÉM CELESTIAL ESTÁ DESCENDO EM SÃO PAULO SP DESDE 1999 JUNHO ENTRANDO O ANO 2000 COM A CIDADE SANTA QUE EM ISRAEL ANTES DA CIDADE SER CHAMADA JERUSALÉM ERA CHAMADA DE JEOVÁ NA TRADUÇÃO DE HOJE NO NOVO CÉU E NA NOVA TERRA DE APOCALIPSE 21 QUE É O BRASIL POIS JERUSALÉM É A ESPOSA DE DEUS É POR ISSO QUE FICOU CONHECIDA A CIDADE COMO JERUSALÉM E A CIDADE TAMBÉM É CHAMADA DE JEOVÁ ESTÁ ALI DEUS777 DE ISRAEL E DO MUNDO INTEIRO E JESUS CRISTO É O REI DOS REIS QUE SE ASSENTOU NO TRONO DE DAVI PARA SEMPRE O DESCENDENTE LEGÍTIMO E QUE DEUS APROVOU UM JUDEU APROVADO E JOÃO BATISTA IDENTIFICOU JESUS CRISTO O YEHOSHUA MESSIAS PORQUE DEUS FALOU QUE QUANDO JOÃO BATISTA VER O ESPÍRITO SANTO DESCER SOBRE A CABEÇA DAQUELE A QUEM ELE ESTIVER BATIZANDO AI DEUS DISSE QUE ESSE É O MEU FILHO AMADO A QUEM DEUS TEM APROVADO É O REI DE ISRAEL E O CORDEIRO DE DEUS QUE TIRA OS PECADOS DO MUNDO É SÓ ELE , E HOJE JESUS CRISTO E DEUS TAMBÉM VEIO NO PROFETA QUE RECEBEU A UNÇÃO DE DEUS COM UMA POMBA EM CIMA DA SUA CABEÇA É DEUS E JESUS CRISTO E O ESPÍRITO SANTO NO PROFETA É DEUS FALANDO TAMBÉM SEPARADO E JESUS CRISTO TAMBÉM POIS O ESPÍRITO SANTO TRANSMITIA TUDO DO PAI E DO FILHO MAS AGORA DEUS ESTÁ FAZENDO A OBRA IGUAL A DOIS MIL ANOS ATRÁS SENDO DEUS EM JESUS CRISTO ERA DEUS ALI PRESENTE MAIS AINDA POIS DEUS É O MESMO ONTEM HOJE E ETERNAMENTE AS OBRAS DE DEUS JÁ FORAM FEITAS TUDO SE CUMPRIU E JESUS CRISTO NO PROFETA FAZENDO A SUA OBRA QUE SÓ JESUS CRISTO PODIA FAZER POIS ELE É A PALAVRA DE DEUS VIVA E O PROFETA SÓ É UM INSTRUMENTO DE DEUS , QUE PARA FAZER ESSA OBRA SÓ DEUS E JESUS NO PROFETA MESMO PARA TERMINAR POIS ERA QUASE IMPOSSÍVEL ASSIM QUANDO EM 20/9//2001 FOI ABERTA A PRIMEIRA IGREJA DO CÉU EM UBERLÂNDIA MINAS GERAIS TRIÂNGULO MINEIRO QUANDO CAIU AS DUAS TORRES DOS EUA AI A OBRA FOI ABERTA TAMBÉM SEPARADA DA IGREJA DEUS É AMOR ATÉ FICAR PRONTA O TEMPLO DA GLÓRIA DE DEUS QUE JESUS CRISTO LEVANTOU EM TRÊS DIAS NA CONTAGEM DE DANIEL TAMBÉM 3 DIAS E OS TRÊS DIAS IGUAL A TRÊS ANOS DE 2001 A 2003 CERTINHO JESUS CRISTO CUMPRIU MAIS ESSA PROFECIA O TEMPLO ERA NOVO MESMO ADQUIRIDO DE UM JUDEU MESMO LEGÍTIMO QUE FUNCIONOU COMO SEDE MUNDIAL ATÉ JESUS CRISTO LEVANTAR UM NOVO TEMPLO . MAS EM 2//SET/2001 FOI ABERTA A IGREJA DEUS É AMOR DO CÉU TAMBÉM SEPARADA PARA TODO O POVO DE DEUS EM GERAL MESMO E O PASTOR QUE ABRIU A OBRA COMIGO SE CHAMAVA JOÃO BATISTA NO NOME MAS EU ERA JOÃO BATISTA RESSUSCITADO E DEUS REVELOU A ELE PARA FAZER A CAMPANHA O JEJUM DAS CAUSAS IMPOSSÍVEIS FOI A PRIMEIRA CAMPANHA INDEPENDENTE E O PASTOR FALOU QUE ELE SÓ TINHA VISTO ESSA CAMPANHA UMA VEZ NA IGREJA DEUS É AMOR POIS DEUS ESTAVA MOSTRANDO QUE A PRIMEIRA IGREJA DO CÉU DEUS É AMOR CELESTIAL ERA IMPOSSÍVEL DE REALIZAR A NÃO SER SE DEUS777 DE ISRAEL E JESUS CRISTO ESTIVESSE FAZENDO A OBRA PESSOALMENTE SERIA IMPOSSÍVEL MESMO E JUNTO COM O ESPÍRITO SANTO A OBRA FOI FEITA ENTÃO A CIDADE DE SÃO PAULO E JERUSALÉM AGORA É CHAMADO DE JEOVÁ ESTÁ ALI .DOCUMENTO INVIOLÁVEL DE 5777 ANOS JUDAICO E 2007 DO BRASIL QUE É O NOME ISRAEL COM AS LETRAS EM ORDEM QUE É O NOVO CÉU E A NOVA TERRA DE APOCALIPSE 21 DE DEUS. ASSINADO: ADILSON SANTOS O JOÃO BATISTA O ELIAS O AMÉM O PROFETA DE DEUS O SACERDOTE JUDAICO DE ISRAEL O PAPA SANTIFICADO O PASTOR UNGIDO COM UMA POMBA NA CABEÇA QUE PERMANECEU COM DEUS E COM CRISTO JESUS AMÉM..PALAVRA DE DEUS DE SÁBADO DIA 11/11/ E 12/12 2017 NO LIVRO DE EZEQUIEL 34 E 35 E 36 E 37 ONDE DEUS SANTIFICOU O SEU GRANDE NOME JEOVÁ DEUS777 DE ISRAEL ALTÍSSIMO QUE NA TRADUÇÃO EM ISRAEL ELES NÃO SABIAM A PRONUNCIA DO NOME PESSOAL DE DEUS MAS O NOME É DEUS ALTÍSSIMO DESDE ADÃO E NA ÉPOCA DE MOISÉS DEUS SE DEU A CONHECER A ELES COM JEOVÁ ALTÍSSIMO O DEUS DE ABRAÃO , DE ISAQUE E DE JACÓ O DEUS DE ISRAEL E O DEUS DE NOSSOS ANTEPASSADOS ENTÃO VALE AS TRADUÇÃO DO NOME DE DEUS EM HEBRAICO MAS DEUS777 DE ISRAEL TERIA UM NOVO NOME QUE É JEOVÁ DEUS777 DE ISRAEL E O YEHOSHUA MESSIAS TERIA UM NOVO NOME TAMBÉM É JESUS CRISTO O EMANUEL O ARCANJO MIGUEL E O ESPÍRITO SANTO É O ANJO GABRIEL E É O MELQUISEDEQUE REI DE SALÉM. DOCUMENTO5777 2017. JESUS FALOU QUE ERA PARA FALAR DA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO BELÉM ONDE JESUS NASCEU TAMBÉM .LÁ EM JERUSALÉM E AQUI NO BRASIL A NOVA TERRA APOC 21.
Nenhum texto alternativo automático disponível.
Assembleia de Deus Belém atualizou a foto da capa dele.
12 de janeiro de 2013 ·
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Adilson Santos
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Sres. presidentes de USA y Rusia: tomen muy en serio las palabras del primer Ministro de Israel….”muerto el perro…se acabo la RABIA”….