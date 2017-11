Netanyahu a Assad: Atacaremos si dejan que Irán establezca bases en Siria

El primer ministro, Biniamín Netanyahu, advirtió al presidente sirio Bashar al Assad, que Israel intervendrá militarmente en Siria si el mandatario alauita otorga a Irán un permiso formal para establecer una presencia militar en el país vecino, señala un reporte del Canal Hadashot (ex Canal 2).

Netanyahu transmitió ese mensaje a través de una tercera parte, puntualizó el analista de Oriente Medio, Ehud Yaari.

La advertencia precisa que Israel abandonará su política de no intervención que ha mantenido a lo largo de los seis años de guerra civil en Siria, apuntó Yaari. Si Assad “invita a las fuerzas iraníes a que se establezcan en Siria a través de un acuerdo de cualquier tipo”.

Irán ha suministrado un enorme apoyo económico, logístico, y técnico a al régimen y a las fuerzas de Assad. También ha desplegado tropas de combates asesores militares en Siria. Además, arma, entrena y financia a Hezbollah, el grupo terrorista libanés chií que ha enviado a miles de combatientes a luchar codo a codo con las tropas de Assad para sofocar la revuelta de los rebeldes sunita.

Hasta el momento, Israel se ha limitado a atacar desde el aire depósitos de armas y convoyes de armamentos destinados a Hezbollah, a responder a los proyectiles de mortero y misiles que han atravesado su frontera y a proporcionar ayuda humanitaria y atención médica a las víctimas de la guerra civil. Pero Yaari destacó que “no ha habido ataques directos al Ejército sirio”.

Según el reporte, los iraníes quieren construir “una base naval, posiblemente para submarinos, una base aérea y fábricas de armamentos de precisión” (probablemente misiles).

Recientemente, Netanyahu le dijo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una conversación telefónica que Israel considera la actividad iraní en Siria como un “blanco” para sus fuerzas y llevará a cabo ataques contra los objetivos iraníes cuando sus necesidades de seguridad lo requieran.

“A partir de ahora, Israel considera las actividades de Irán en Siria como un objetivo. No dudaremos en actuar; si nuestras necesidades de seguridad nos lo exigen”, señaló Netanyahu a Macron.

De acuerdo con los reportes, Macron intentó disuadir al mandatario israelí y de tomar una acción “apresurada”.

Pero Netanyahu se mantuvo imperturbable replicando que: “El objetivo debe ser minimizar la influencia de Irán, no solo en el Líbano sino también en Siria… Israel ha intentado hasta ahora no intervenir en lo que está sucediendo en Siria. Pero tras la victoria sobre el Estado Islámico, la situación ha cambiado porque las fuerzas pro iraníes han tomado el control… A partir de ahora, Israel considera las actividades de Irán en Siria como un objetivo. No dudaremos en actuar, si nuestras necesidades de seguridad nos lo exigen”.

Recientemente, Netanyahu aseguró que no se le permitiría a Irán hacer pié en la región. “Hemos dejado en claro muchas veces que no aceptaremos armas nucleares en manos de Irán, ni permitiremos el establecimiento de fuerzas iraníes cerca de nuestra frontera, ni en el territorio sirio en general, ni en ningún otro lado”, enfatizó.