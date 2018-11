Netanya viajará “pronto” a Chad para anunciar el restablecimiento de las relaciones

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció que próximamente viajará a Chad, donde declarará junto con el presidente del país africano, Idriss Déby, el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. “Se trata de un paso histórico para seguir fortaleciendo la posición internacional de Israel”.

Poca antes, Déby había declarado que las relaciones con Israel serán restablecidas formalmente en pocas semanas.

“Anuncié que renovaremos las relaciones diplomáticas entre Chad e Israel y esto ocurrirá en los próximos días o semanas”, apuntó Déby durante una entrevista ofrecida al canal i24News.

“Vinimos aquí con un plan preciso. No teníamos conexión con Israel desde 1972 y el objetivo era restablecer esa conexión”.

Cuando se le preguntó al presidente Déby por qué no se reunió con su homólogo de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbás, respondió “No tenemos problemas ni con Abbás ni con los palestinos, él es nuestro amigo y participa en todas las comisiones de la Unión Africana”.

Déby expresó que si su país puede ayudar a restablecer los lazos entre Israel y Sudán, no lo dudará: “El mundo está cambiando frente a nuestros ojos, incluso las crisis y las guerras que hemos conocido. No deseo eso a la generación de hoy ni a las futuras generaciones. Chad no pretende ser el portavoz de África; Chad está solamente para restablecer las relaciones diplomáticas; pero si podemos ayudar, lo haremos”.

Los palestinos reclaman una reunión de la Liga Árabe

El deshielo de las relaciones entre Israel y varios países árabes y musulmanes del Oriente Medio y África está angustiando a los funcionarios de la Autoridad Palestina (AP), al ver que el apoyo a su causa se desvanece vertiginosamente entre sus “aliados naturales”.

Nabil Saath, un alto asesor del presidente palestino, Mahmoud Abbás, le dijo al diario Haaretz que Ramallah está tratando de convocar a una reunión de emergencia de la Liga Árabe y a la Organización de Cooperación Islámica ante la preocupación de que países tales como Chad, Sudán, Bahréin, Omán y Arabia Saudita se está aproximando a la normalización de los lazos con Jerusalén, vínculos que han sido prohibidos por resoluciones de esas dos organizaciones “paraguas”.

En la última cumbre de la Liga Árabe en el mes de abril, los miembros del organismo firmaron un comunicado prometiendo no hacer acuerdos de reconciliación sin que se llegue a una solución acordada sobre la cuestión palestina.

“Lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, comenzando con la visita de Netanyahu a Omán y la visita a Israel del presidente de Chad, y ahora se habla de Bahréin y Sudán y los vínculos de un tipo u otro con Arabia Saudita, genera interrogantes y, por lo tanto, es necesario aclarar la posición árabe e islámica”, apuntó Shaath.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, felicitó al presidente de Chad, Idriss Déby, en su visita histórica al Estado judío, que sienta las bases para normalizar las relaciones con tres países de población mayoritariamente musulmana, Sudán, Mali y Níger, según un informe del Canal 10.

El presidente de Chad dijo a los líderes israelíes en Jerusalén que quiere restablecer las relaciones diplomáticas cuanto antes.

Según los reportes, Israel también está actuando para normalizar las relaciones con Bahréin, en un impulso para forjar relaciones más abiertas con el mundo árabe bajo el telón de fondo de las cambiantes alianzas en el Medio Oriente suscitadas por preocupaciones compartidas sobre las ambiciones hegemónicas de Irán.

Durante la conferencia de prensa conjunta en Jerusalén con Déby, Netanyahu aseguró que “habrá más visitas de este tipo muy pronto en los países árabes”, sin ofrecer más detalles.